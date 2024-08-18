https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/aydemir-akbas-son-yolculuguna-ugurlandi-1086979211.html
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı bugün İstanbul’da kılındı. Cenaze namazına yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Erbil gibi... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T15:57+0300
2024-08-18T15:57+0300
2024-08-18T16:04+0300
türkiye
aydemir akbaş
ibrahim tatlıses
şafak sezer
cenaze namazı
mehmet ali erbil
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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, dün 88 yaşında hayatını kaybettti. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Akbaş’ın cenazesine İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Bülent Bilgiç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda seveni ve ünlü isim katıldı. Akbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Aydemir Akbaş kimdir?Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı, Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/unlu-oyuncu-aydemir-akbas-hayatini-kaybetti-1086937849.html
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aydemir akbaş, ibrahim tatlıses, şafak sezer, cenaze namazı, mehmet ali erbil
aydemir akbaş, ibrahim tatlıses, şafak sezer, cenaze namazı, mehmet ali erbil
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
15:57 18.08.2024 (güncellendi: 16:04 18.08.2024)
Usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı bugün İstanbul’da kılındı. Cenaze namazına yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlülerin katıldığı görüldü.
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, dün 88 yaşında hayatını kaybettti. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Akbaş’ın cenazesine İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Bülent Bilgiç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda seveni ve ünlü isim katıldı. Akbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı, Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.