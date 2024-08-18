https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/aydemir-akbas-son-yolculuguna-ugurlandi-1086979211.html

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı bugün İstanbul’da kılındı. Cenaze namazına yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Erbil gibi... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T15:57+0300

2024-08-18T15:57+0300

2024-08-18T16:04+0300

türkiye

aydemir akbaş

ibrahim tatlıses

şafak sezer

cenaze namazı

mehmet ali erbil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086978687_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f50f49cf0f2177a802f5f345406baa8b.jpg

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, dün 88 yaşında hayatını kaybettti. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Akbaş’ın cenazesine İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Bülent Bilgiç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda seveni ve ünlü isim katıldı. Akbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Aydemir Akbaş kimdir?Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı, Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/unlu-oyuncu-aydemir-akbas-hayatini-kaybetti-1086937849.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydemir akbaş, ibrahim tatlıses, şafak sezer, cenaze namazı, mehmet ali erbil