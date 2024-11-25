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Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu
Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolun karşısına geçmek isterken trafik kurallarını ihlal etti ve bir aracın altında kalmaktan son anda... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:29+0300
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yaşam
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japonya
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gülben ergen
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trafik
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trafik ihlali
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tatil için gittiği Tokyo’da korku dolu bir olay yaşadı. İşlek bir caddede kuralları ihlal eden Ergen, dikkatsizliği sonucu neredeyse bir trafik kazasının kurbanı oluyordu.Trafik kurallarını göz ardı ettiJaponya’da arkadaşıyla gezintiye çıkan Gülben Ergen, elinde atıştırmalıklarla kameraya odaklanmış halde yolda yürüyordu. Ancak dikkatsizce sağına ve soluna bakmadan yola atlayan şarkıcının önüne hızla gelen bir araç çıktı.Sürücünün dikkati hayat kurtardıAraç sürücüsü, olası bir kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı ve korna çaldı. Korna sesine irkilen Ergen, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan bu anlar hem çevredekilere hem de ünlü şarkıcıya korku dolu dakikalar yaşattı.O anlar kameradaOlay, Gülben Ergen’in sosyal medya içerikleri için kaydedilen kamera görüntülerine yansıdı. Videoda Ergen’in dikkatsizce yola çıktığı, ardından ani fren yapan aracın korna çalmasıyla kendisine geldiği görüldü.Trafik kurallarına dikkat çektiOlay sonrası Ergen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Trafik kuralları hayati önem taşıyor, bir anlık dikkatsizlik çok şeye mal olabilirdi” dedi.Japonya'nın trafik disipliniJaponya, trafik kuralları ve yaya disipliniyle bilinen ülkelerden biri. Ancak bu olay, dikkatli olmanın yalnızca kurallara uymakla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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japon, japonya, japonya, gülben ergen, ölüm, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezası, magazin, magazin
japon, japonya, japonya, gülben ergen, ölüm, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezası, magazin, magazin

Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu

07:29 25.11.2024
© İHA Gülben Ergen
 Gülben Ergen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolun karşısına geçmek isterken trafik kurallarını ihlal etti ve bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tatil için gittiği Tokyo’da korku dolu bir olay yaşadı. İşlek bir caddede kuralları ihlal eden Ergen, dikkatsizliği sonucu neredeyse bir trafik kazasının kurbanı oluyordu.

Trafik kurallarını göz ardı etti

Japonya’da arkadaşıyla gezintiye çıkan Gülben Ergen, elinde atıştırmalıklarla kameraya odaklanmış halde yolda yürüyordu. Ancak dikkatsizce sağına ve soluna bakmadan yola atlayan şarkıcının önüne hızla gelen bir araç çıktı.

Sürücünün dikkati hayat kurtardı

Araç sürücüsü, olası bir kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı ve korna çaldı. Korna sesine irkilen Ergen, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan bu anlar hem çevredekilere hem de ünlü şarkıcıya korku dolu dakikalar yaşattı.

O anlar kamerada

Olay, Gülben Ergen’in sosyal medya içerikleri için kaydedilen kamera görüntülerine yansıdı. Videoda Ergen’in dikkatsizce yola çıktığı, ardından ani fren yapan aracın korna çalmasıyla kendisine geldiği görüldü.

Trafik kurallarına dikkat çekti

Olay sonrası Ergen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Trafik kuralları hayati önem taşıyor, bir anlık dikkatsizlik çok şeye mal olabilirdi” dedi.

Japonya'nın trafik disiplini

Japonya, trafik kuralları ve yaya disipliniyle bilinen ülkelerden biri. Ancak bu olay, dikkatli olmanın yalnızca kurallara uymakla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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