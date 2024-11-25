https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/gulben-ergenden-kotu-haber-olumden-dondu-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1090777308.html
Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu
Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolun karşısına geçmek isterken trafik kurallarını ihlal etti ve bir aracın altında kalmaktan son anda... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:29+0300
2024-11-25T07:29+0300
2024-11-25T07:29+0300
yaşam
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gülben ergen
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trafik
trafik kazası
trafik ihlali
trafik cezası
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tatil için gittiği Tokyo’da korku dolu bir olay yaşadı. İşlek bir caddede kuralları ihlal eden Ergen, dikkatsizliği sonucu neredeyse bir trafik kazasının kurbanı oluyordu.Trafik kurallarını göz ardı ettiJaponya’da arkadaşıyla gezintiye çıkan Gülben Ergen, elinde atıştırmalıklarla kameraya odaklanmış halde yolda yürüyordu. Ancak dikkatsizce sağına ve soluna bakmadan yola atlayan şarkıcının önüne hızla gelen bir araç çıktı.Sürücünün dikkati hayat kurtardıAraç sürücüsü, olası bir kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı ve korna çaldı. Korna sesine irkilen Ergen, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan bu anlar hem çevredekilere hem de ünlü şarkıcıya korku dolu dakikalar yaşattı.O anlar kameradaOlay, Gülben Ergen’in sosyal medya içerikleri için kaydedilen kamera görüntülerine yansıdı. Videoda Ergen’in dikkatsizce yola çıktığı, ardından ani fren yapan aracın korna çalmasıyla kendisine geldiği görüldü.Trafik kurallarına dikkat çektiOlay sonrası Ergen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Trafik kuralları hayati önem taşıyor, bir anlık dikkatsizlik çok şeye mal olabilirdi” dedi.Japonya'nın trafik disipliniJaponya, trafik kuralları ve yaya disipliniyle bilinen ülkelerden biri. Ancak bu olay, dikkatli olmanın yalnızca kurallara uymakla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/survivor-all-star-2025in-ilk-yarismacisi-belli-oldu-kadro-belli-oldu-mu-1090775730.html
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japon, japonya, japonya, gülben ergen, ölüm, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezası, magazin, magazin
japon, japonya, japonya, gülben ergen, ölüm, trafik, trafik kazası, trafik ihlali, trafik cezası, magazin, magazin
Gülben Ergen'den kötü haber: Ölümden döndü, ezilmekten son anda kurtuldu
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yolun karşısına geçmek isterken trafik kurallarını ihlal etti ve bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tatil için gittiği Tokyo’da korku dolu bir olay yaşadı. İşlek bir caddede kuralları ihlal eden Ergen, dikkatsizliği sonucu neredeyse bir trafik kazasının kurbanı oluyordu.
Trafik kurallarını göz ardı etti
Japonya’da arkadaşıyla gezintiye çıkan Gülben Ergen, elinde atıştırmalıklarla kameraya odaklanmış halde yolda yürüyordu. Ancak dikkatsizce sağına ve soluna bakmadan yola atlayan şarkıcının önüne hızla gelen bir araç çıktı.
Sürücünün dikkati hayat kurtardı
Araç sürücüsü, olası bir kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı ve korna çaldı. Korna sesine irkilen Ergen, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan bu anlar hem çevredekilere hem de ünlü şarkıcıya korku dolu dakikalar yaşattı.
Olay, Gülben Ergen’in sosyal medya içerikleri için kaydedilen kamera görüntülerine yansıdı. Videoda Ergen’in dikkatsizce yola çıktığı, ardından ani fren yapan aracın korna çalmasıyla kendisine geldiği görüldü.
Trafik kurallarına dikkat çekti
Olay sonrası Ergen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Trafik kuralları hayati önem taşıyor, bir anlık dikkatsizlik çok şeye mal olabilirdi” dedi.
Japonya'nın trafik disiplini
Japonya, trafik kuralları ve yaya disipliniyle bilinen ülkelerden biri. Ancak bu olay, dikkatli olmanın yalnızca kurallara uymakla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.