https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/hakim-karsisina-cikan-kilicdaroglu-milliyetci-ve-vatansever-diye-bildiklerimiz-isbirlikci-cikti-1090711808.html

Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu: 'Milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı'

Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu: 'Milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı'

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı duruşmada Kılıçdaroğlu... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:31+0300

2024-11-22T16:31+0300

2024-11-22T16:33+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

dava

savunma

chp

özgür özel

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Mersin'de yargılandığı "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" davası kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade veren Kılıçdaroğlu, " Hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım" dedi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasını Kılıçdaroğlu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda partili takip etti. Mahkemeye salonun fiziki şartları nedeniyle basın mensupları alınmadı.Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemi alınırken yoğun bir katılım oldu. Evet hatalıyımKılıçdaroğlu savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını belirtirken, defalarca suikastlara, linçlere ve saldırılara uğradığını canıyla sınandığını, ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Kılıçdaroğlu, savunmasını şu sözlerle tamamladı:"Buradan milyonlar adına sesleniyorum. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kuvvacı kahramanlara selam olsun. Devletin bekası milletin salahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenlere, yurtdışına çıkmış ama geri döneceklerine inandığım 300 bin gencimize, ulusal kurtuluşumuza, güzel ve aydınlık günlere selam olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."Savunmasını tamamladıktan sonra duruşma salonundan ayrılan Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve partililer eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kilicdarogluna-siyasi-yasak-davasi-hakim-karsisina-cikti-1090707604.html

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