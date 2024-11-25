https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/erdogan-turkiyede-kadinlarla-ilgili-kritik-konularin-bugun-geldigi-yerde-bakanligimizin-cok-buyuk-1090797333.html

Erdoğan: Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır

Erdoğan: Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T13:50+0300

2024-11-25T13:50+0300

2024-11-25T14:05+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kadın hakları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşuyor'Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur'Erdoğan kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyledi ve "Türkiye, hamdolsun çok güçlü ve yaygın bir sivil toplum ağına sahiptir. Her konuda vakıflarımız, derneklerimiz gerçekten olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele hiç şüphesiz bunların en başında geliyor. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin kökünün tamamen kazılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklamasıErdoğan, "Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile kadına yönelik şiddetle mücadele irademiz arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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