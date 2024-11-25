https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/erdogan-turkiyede-kadinlarla-ilgili-kritik-konularin-bugun-geldigi-yerde-bakanligimizin-cok-buyuk-1090797333.html
Erdoğan: Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır
Erdoğan: Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:50+0300
2024-11-25T13:50+0300
2024-11-25T14:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kadın hakları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşuyor'Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur'Erdoğan kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyledi ve "Türkiye, hamdolsun çok güçlü ve yaygın bir sivil toplum ağına sahiptir. Her konuda vakıflarımız, derneklerimiz gerçekten olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele hiç şüphesiz bunların en başında geliyor. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin kökünün tamamen kazılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklamasıErdoğan, "Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile kadına yönelik şiddetle mücadele irademiz arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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erdoğan kadına şiddet, erdoğan son dakika, erdoğan kadın, erdoğan kadına yönelik şiddet açıklamaları
erdoğan kadına şiddet, erdoğan son dakika, erdoğan kadın, erdoğan kadına yönelik şiddet açıklamaları
Erdoğan: Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır
13:50 25.11.2024 (güncellendi: 14:05 25.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet vandallıktır dedi ve "Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşuyor
Türkiye'de kadınlarla ilgili kritik konuların bugün geldiği yerde bakanlığımızın çok büyük katkısı vardır
'Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur'
Erdoğan kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyledi ve "Türkiye, hamdolsun çok güçlü ve yaygın bir sivil toplum ağına sahiptir. Her konuda vakıflarımız, derneklerimiz gerçekten olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele hiç şüphesiz bunların en başında geliyor. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin kökünün tamamen kazılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, "Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile kadına yönelik şiddetle mücadele irademiz arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
CHP'li yöneticilerin safsata dediği zulümlere biz son verdik. Kılık kıyafeti sebebiyle okuldan atılan mağdurlara haklarını verdik. CHP'nin kadın düşmanı politikalarına rağmen yaptık.
CHP'nin helalleşme senaryosu görüyoruz ki rafa kalktı.
Kadına el kaldıran, fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir, bunu temin etmek de devletin asli görevidir
Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Eşrefi mahlukat olan insana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır
31 Mart sonrası el değiştiren belediyeler alkol tüketimini özendirdi.
Vals ile dans ile kadeh tokuşturmakla modern olacağını zannedenler arkaik ideolojinin son temsilcileridir.