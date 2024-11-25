Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'

Türkiye
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Volkan Erkan: İnsanlar en çok zihnini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Doç. Dr. Yakuphan Okut: ‘Mabetlere paratoner takıldığı gün, din ve bilim tartışması son buldu’
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Formula 1’de şampiyon Max Verstappen
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/diyanet-isleri-baskani-erbastan-25-kasim-mesaji-kadinlar-soykirimlara-zulumlere-maruz-kalmaya-devam-1090793618.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'
Sputnik Türkiye
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, dünyada kadınların soykırımlara, zulümlere maruz... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T12:46+0300
2024-11-25T12:46+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
kadın cinayetleri
kadın hakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089963540_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_4ffb369d9681bf003fa94979c98fe08a.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınlara yönelik devam eden şiddete dikkat çekti. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Gazze’de soykırımlarına devam eden siyonist işgalciler 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katletti. Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadın ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar.Kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için gayret göstermeliyizTüm bu yaşananlara karşı insan hayatını önceleyen, emniyet altına alan ve bu konuda Müslümanları sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için takatimizin sonuna kadar gayret göstermeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa; etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının bu kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kadina-yonelik-siddetin-nedeni-kadin-erkek-esitsizligi-esitsizlik-artikca-siddet-de-artiyor-1090788407.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089963540_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_24b9a4f846d438bb8ebe29ab089008aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, kadın cinayetleri, kadın hakları
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, kadın cinayetleri, kadın hakları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'

12:46 25.11.2024
© AA / Gökhan BalcıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / Gökhan Balcı
Abone ol
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, dünyada kadınların soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ettiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınlara yönelik devam eden şiddete dikkat çekti. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Gazze’de soykırımlarına devam eden siyonist işgalciler 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katletti. Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadın ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar.

Kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için gayret göstermeliyiz

Tüm bu yaşananlara karşı insan hayatını önceleyen, emniyet altına alan ve bu konuda Müslümanları sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için takatimizin sonuna kadar gayret göstermeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa; etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının bu kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
YAŞAM
Kadına yönelik şiddetin nedeni kadın erkek eşitsizliği: Eşitsizlik artıkça şiddet de artıyor
11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала