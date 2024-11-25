https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/diyanet-isleri-baskani-erbastan-25-kasim-mesaji-kadinlar-soykirimlara-zulumlere-maruz-kalmaya-devam-1090793618.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 25 Kasım mesajı: 'Kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor'

Sputnik Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, dünyada kadınların soykırımlara, zulümlere maruz... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T12:46+0300

2024-11-25T12:46+0300

2024-11-25T12:46+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

kadın cinayetleri

kadın hakları

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınlara yönelik devam eden şiddete dikkat çekti. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Gazze’de soykırımlarına devam eden siyonist işgalciler 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katletti. Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadın ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar.Kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için gayret göstermeliyizTüm bu yaşananlara karşı insan hayatını önceleyen, emniyet altına alan ve bu konuda Müslümanları sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için takatimizin sonuna kadar gayret göstermeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa; etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının bu kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kadina-yonelik-siddetin-nedeni-kadin-erkek-esitsizligi-esitsizlik-artikca-siddet-de-artiyor-1090788407.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, kadın cinayetleri, kadın hakları