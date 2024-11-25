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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dsi-515-personel-alimi-yapacak-devlet-su-isleri-515-isci-alimi-basvuru-tarihleri-ne-zaman-sartlari-1090796575.html
DSİ 515 personel alımı yapacak: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
DSİ 515 personel alımı yapacak: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Sputnik Türkiye
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ personel alımı kararı Resmi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:38+0300
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DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacak. DSİ'nin bu alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen gibi unvanların bulunduğu 263 işçiyi noter kurası ile, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden oluşan 252 işçiyi ise sınavla işe alacak.DSİ 515 personel alımı şartları neler, başvurular nereden yapılır?Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenecek. İlanlarda belirtilen genel ve özel şartlar ile diğer bilgilere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden ulaşılabilir. İlanlar, 29 Kasım'a kadar İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını bu süre zarfında İŞKUR üzerinden yapacak.Sınavlar, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak olup, adayların mesleki bilgi ve becerileri ön planda tutulacak. Sınavlarda, 100 üzerinden 60 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
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işkur, işkur dsi, iş kur başvuru, dsi 515 personel alımı, dsi 515 personel alımı şartları, dsi 515 personel alımı başladı mı, dsi 515 personel alımı, dsi 515 personel alımı başvuru, dsi 515 personel alımı başvuru şartları, dsi 515 personel alımı başvuru nereden yapılır

DSİ 515 personel alımı yapacak: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

13:38 25.11.2024
© AADSİ personel alımı
DSİ personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ personel alımı kararı Resmi Gazete'de yer aldı. 263 işçi noter kurasıyla diğer 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Peki, 2024 DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? DSİ personel alım şartları neler?
DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacak. DSİ'nin bu alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen gibi unvanların bulunduğu 263 işçiyi noter kurası ile, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden oluşan 252 işçiyi ise sınavla işe alacak.

DSİ 515 personel alımı şartları neler, başvurular nereden yapılır?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenecek. İlanlarda belirtilen genel ve özel şartlar ile diğer bilgilere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden ulaşılabilir. İlanlar, 29 Kasım'a kadar İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını bu süre zarfında İŞKUR üzerinden yapacak.
Sınavlar, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak olup, adayların mesleki bilgi ve becerileri ön planda tutulacak. Sınavlarda, 100 üzerinden 60 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
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