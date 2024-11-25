https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dsi-515-personel-alimi-yapacak-devlet-su-isleri-515-isci-alimi-basvuru-tarihleri-ne-zaman-sartlari-1090796575.html

DSİ 515 personel alımı yapacak: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

DSİ 515 personel alımı yapacak: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Sputnik Türkiye

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. DSİ personel alımı kararı Resmi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T13:38+0300

2024-11-25T13:38+0300

2024-11-25T13:38+0300

türkiye

dsi

devlet su işleri (dsi)

personel alımı

personel

resmi gazete

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DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacak. DSİ'nin bu alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen gibi unvanların bulunduğu 263 işçiyi noter kurası ile, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden oluşan 252 işçiyi ise sınavla işe alacak.DSİ 515 personel alımı şartları neler, başvurular nereden yapılır?Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenecek. İlanlarda belirtilen genel ve özel şartlar ile diğer bilgilere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden ulaşılabilir. İlanlar, 29 Kasım'a kadar İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını bu süre zarfında İŞKUR üzerinden yapacak.Sınavlar, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak olup, adayların mesleki bilgi ve becerileri ön planda tutulacak. Sınavlarda, 100 üzerinden 60 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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