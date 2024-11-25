https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbuldaki-seri-cinayetlerde-olu-sayisi-8e-yukseldi-kayiplarin-da-cesetleri-bulundu-1090791999.html
İstanbul'daki seri cinayetlerde ölü sayısı 8'e yükseldi: Kayıpların da cesetleri bulundu
İstanbul'daki seri cinayetlerde ölü sayısı 8'e yükseldi: Kayıpların da cesetleri bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşanan aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı. Bahtiyar Aladağ, annesini, babasını, kuzenini ve bir başka kişiyi silahla öldürdü. Ardından, kız... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T12:15+0300
2024-11-25T12:15+0300
2024-11-25T12:43+0300
türkiye
cinayet
aile
istanbul
katliam
bahtiyar aladağ
istanbul valiliği
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Türkiye'nin konuştuğu aile katliamı dün saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silah ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.Kız kardeşi ile anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Anne Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saat 17.00'yi gösterdiğinde saldırgan Bahtiyar Aladağ aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybetti. Saldırganın eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu ise, ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.Aynı silahla yaşamına son verdiAladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.İstanbul Valiliği'nden aile katliamıyla ilgili açıklamaOlayın ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.Eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedenleri bulunduBahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine de bir süredir ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde bulundu.Cesetlerin Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.
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cinayet, aile, istanbul, katliam, bahtiyar aladağ, istanbul valiliği
cinayet, aile, istanbul, katliam, bahtiyar aladağ, istanbul valiliği
İstanbul'daki seri cinayetlerde ölü sayısı 8'e yükseldi: Kayıpların da cesetleri bulundu
12:15 25.11.2024 (güncellendi: 12:43 25.11.2024)
İstanbul'da yaşanan aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı. Bahtiyar Aladağ, annesini, babasını, kuzenini ve bir başka kişiyi silahla öldürdü. Ardından, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de ağır şekilde yaraladı. İntihar eden Aladağ’ın kaybolan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenleri bulundu. 3 kişiye bir süredir ulaşılamıyordu.
Türkiye'nin konuştuğu aile katliamı dün saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silah ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.Kız kardeşi ile anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Anne Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saat 17.00'yi gösterdiğinde saldırgan Bahtiyar Aladağ aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybetti. Saldırganın eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu ise, ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.
Aynı silahla yaşamına son verdi
Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.
İstanbul Valiliği'nden aile katliamıyla ilgili açıklama
Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.
Eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedenleri bulundu
Bahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine de bir süredir ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde bulundu.Cesetlerin Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.