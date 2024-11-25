https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dolar-zayifladi-altin-fiyatlari-sert-dususte-yatirim-yapmak-icin-buyuk-gun-1090782236.html

Dolar zayıfladı, altın fiyatları sert düşüşte: 'Yatırım yapmak için büyük gün'

Dolar zayıfladı, altın fiyatları sert düşüşte: 'Yatırım yapmak için büyük gün'

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim kararının etkisiyle rekor seviyelerden geri çekildi. Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 3 bin 116 lira, çeyrek altını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T10:17+0300

2024-11-25T10:17+0300

2024-11-25T10:17+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

külçe altın

gram altın

yatırım

ons altın

fiyat

fiyat artırımı

fahiş fiyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101464/12/1014641224_0:59:1688:1009_1920x0_80_0_0_2193a4bec51b49b0341d1330d5f7bcbe.jpg

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından zirve yapan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta yüzde 6 artış kaydeden altın, bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,65'lik bir değer kaybı yaşadı.Sabah saatlerinde ons altın 2 bin 666 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 3 bin 116 lira, çeyrek altın ise 5 bin 100 liradan alıcı buluyor. Tam altının fiyatı ise 20 bin 313 liraya geriledi.Gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?Küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki dalgalanmalar, iç piyasadaki gram ve çeyrek fiyatlarını da etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde:Analistler, fiyatlardaki bu gerilemeyi teknik bir düzeltme olarak değerlendiriyor.Küresel gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyorABD'de Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dolardaki değer kaybıyla destek bulan altın, bu açıklamaların ardından hafif gerileme yaşadı.Bessent’in, ticaret politikalarında ölçülü bir yaklaşımı destekleyeceği beklentisi, küresel piyasalardaki endişeleri hafifletti. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altının değerinde de geri çekilmelere yol açtı.Yatırımcılar Fed ve ekonomik verilere odaklandıAltın yatırımcıları, bu hafta Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarına ve ABD kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, ekonomik göstergelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.Altın alacaklara önerilerAnalistler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle kısa vadeli alım-satımlarda piyasa takibinin önemli olduğu vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/vergi-muafiyetli-otomobil-alima-donemi-basliyor-otvsiz-ve-kdvsiz-sifir-arac-nasil-alinir-1090778850.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, altın bugün ne kadar, 25 kasım 2024 altın fiyatları, altın fiyatlarında son durum, güncel altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira, altın fiyatları düşer mi, ons altın, altın fiyatları yükselir mi, fed faiz indirimi altın, tam altın fiyatı, altın fiyatları canlı, altın piyasası, güvenli liman altın, dolar ve altın, altın piyasası analizi, altın neden düştü, altın neden yükseliyor, altın fiyatları son dakika, altın fiyat tahminleri, altın yatırımcıları, gram altın fiyatı bugün, altın fiyatları yorumları, altın piyasası ne olacak, 2024 altın fiyat tahmini, gram altın 3 bin lira, çeyrek altın 5 bin lira, altın almalı mı, altın satmalı mı, altın fiyatları neden düşüyor, rusya ukrayna altın, fed altın fiyatları, dolar altın ilişkisi, altın fiyatları bugün kaç lira