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Dolar zayıfladı, altın fiyatları sert düşüşte: 'Yatırım yapmak için büyük gün'
Dolar zayıfladı, altın fiyatları sert düşüşte: 'Yatırım yapmak için büyük gün'
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim kararının etkisiyle rekor seviyelerden geri çekildi. Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 3 bin 116 lira, çeyrek altını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T10:17+0300
2024-11-25T10:17+0300
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından zirve yapan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta yüzde 6 artış kaydeden altın, bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,65'lik bir değer kaybı yaşadı.Sabah saatlerinde ons altın 2 bin 666 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 3 bin 116 lira, çeyrek altın ise 5 bin 100 liradan alıcı buluyor. Tam altının fiyatı ise 20 bin 313 liraya geriledi.Gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?Küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki dalgalanmalar, iç piyasadaki gram ve çeyrek fiyatlarını da etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde:Analistler, fiyatlardaki bu gerilemeyi teknik bir düzeltme olarak değerlendiriyor.Küresel gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyorABD'de Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dolardaki değer kaybıyla destek bulan altın, bu açıklamaların ardından hafif gerileme yaşadı.Bessent’in, ticaret politikalarında ölçülü bir yaklaşımı destekleyeceği beklentisi, küresel piyasalardaki endişeleri hafifletti. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altının değerinde de geri çekilmelere yol açtı.Yatırımcılar Fed ve ekonomik verilere odaklandıAltın yatırımcıları, bu hafta Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarına ve ABD kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, ekonomik göstergelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.Altın alacaklara önerilerAnalistler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle kısa vadeli alım-satımlarda piyasa takibinin önemli olduğu vurgulanıyor.
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Dolar zayıfladı, altın fiyatları sert düşüşte: 'Yatırım yapmak için büyük gün'

10:17 25.11.2024
© FlickrDolar-Altın
Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Flickr
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Altın fiyatları, Fed'in faiz indirim kararının etkisiyle rekor seviyelerden geri çekildi. Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 3 bin 116 lira, çeyrek altını ise 5 bin 100 liradan işlem görüyor. Analistler, ons altındaki teknik geri çekilmeyi değerlendirirken yatırımcılar dikkatle Fed tutanaklarını bekliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından zirve yapan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta yüzde 6 artış kaydeden altın, bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,65'lik bir değer kaybı yaşadı.
Sabah saatlerinde ons altın 2 bin 666 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 3 bin 116 lira, çeyrek altın ise 5 bin 100 liradan alıcı buluyor. Tam altının fiyatı ise 20 bin 313 liraya geriledi.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?

Küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki dalgalanmalar, iç piyasadaki gram ve çeyrek fiyatlarını da etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde:
Gram altın: 2.968 lira,
Çeyrek altın: 4.864 lira seviyelerinde işlem gördü.
Analistler, fiyatlardaki bu gerilemeyi teknik bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

Küresel gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor

ABD'de Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dolardaki değer kaybıyla destek bulan altın, bu açıklamaların ardından hafif gerileme yaşadı.
Bessent’in, ticaret politikalarında ölçülü bir yaklaşımı destekleyeceği beklentisi, küresel piyasalardaki endişeleri hafifletti. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altının değerinde de geri çekilmelere yol açtı.

Yatırımcılar Fed ve ekonomik verilere odaklandı

Altın yatırımcıları, bu hafta Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarına ve ABD kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, ekonomik göstergelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Altın alacaklara öneriler

Analistler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor. Özellikle kısa vadeli alım-satımlarda piyasa takibinin önemli olduğu vurgulanıyor.
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