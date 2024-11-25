https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/cubbeli-ahmet-hocadan-ilginc-mauro-icardi-yorumu-imansiz-oldugu-icin-ebedi-cehenneme-gidecek-1090777526.html

'Cübbeli Ahmet'ten ilginç Mauro Icardi yorumu: İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

'Cübbeli Ahmet'ten ilginç Mauro Icardi yorumu: İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

Sputnik Türkiye

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ünlü, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi hakkında sorulan bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü futbolcunun... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T07:37+0300

2024-11-25T07:37+0300

2024-11-25T07:40+0300

yaşam

cübbeli ahmet hoca

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Program sırasında bir izleyicinin ünlü futbolcu Mauro Icardi hakkındaki sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı buldu.'Icardi’nin tövbesi kabul olur mu' sorusu gündem olduBir izleyicinin sosyal medya üzerinden yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli, futbolcunun İslam'a geçiş yapması durumunda günahsız bir başlangıç yapacağını ifade etti. Ünlü hoca, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.'Günah yazılmıyor ki zaten i̇mansız'Açıklamalarına devam eden Cübbeli Ahmet, imanı olmayan kişiler için günah kavramının geçerli olmadığını belirtti. Şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada tartışma başlattıCübbeli Ahmet Hoca’nın bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar Hoca’nın yorumlarını desteklerken, kimileri bu sözlerin futbolcunun dini inancı üzerinden yapılmasının doğru olmadığını savundu.

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