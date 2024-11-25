https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/besiktasta-denize-dusen-iki-kisinin---ispanyadan-tatil-icin-turkiyeye-gelen-abla-kardes-olduklari-1090807439.html

Beşiktaş'ta denize düşen iki kişinin İspanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen abla-kardeş oldukları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta denize düşen iki kişinin İspanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen abla-kardeş oldukları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta cumartesi günü denize düşen iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, kaybolan abla ve erkek kardeşinin İspanya'dan tatil için Türkiye'ye... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:22+0300

2024-11-25T17:22+0300

2024-11-25T17:22+0300

türkiye

beşiktaş

denize düşen kardeşler

kurtarma

arama kurtarma

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Beşiktaş'ta cumartesi günü denize düşerek kaybolan iki kişinin İspanya'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen Ayşe C. ve erkek kardeşi Velat C. olduğu ortaya çıktı. İki kardeşin arama çalışmaları devam ediyor. Bugün İspanya'ya döneceklerdiİstanbul Beşiktaş'ta cumartesi günü meydana gelen olayda, İspanya'da aile restoranı işleten Ayşe C. (29) ile kardeşi Velat C. (23), babaları Ensari C. ile birlikte tatil için 14 Kasım'da Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün kalan aile, ardından 25 Kasım günü İspanya'ya dönmek için İstanbul'a geldi. İstanbul'u dolaşmak isteyen Ayşe C. ve kardeşi Velat C. sahilde gezintiye çıktı. Ayşe C. bilinmeyen bir nedenle denize düşürken, kardeşi Vedat C. de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir cep telefonu bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.Haberlerde görünce polis merkezine gittiBaba Ensari C., çocuklarından haber alamayınca polis merkezine giderek, cumartesi akşamından beri çocuklarından haber alamadığını, denize düşen kişilerin çocukları olabileceğini söyledi. Ensari C.'nin polisteki ifadesinde, "14 Kasım'da tatil amaçlı İspanya’dan Diyarbakır’a geldik. İspanya'da restoran işi ile ilgileniyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce yaşamak amacıyla yurt dışında gittik. 25 Kasım'da saat 20.00'de uçağımız vardı. Bu nedenle 23 Kasım'da Diyarbakır’dan İstanbul’a geldik. Sarıyer'de otelde konakladık. Konuyu basında görünce benzeterek ve olay gününden itibaren haber alamadığımız çocuklarımız için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi.

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beşiktaş, denize düşen kardeşler, kurtarma, arama kurtarma