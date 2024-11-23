https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-ruzgar-ve-yagis-etkili-oluyor-besiktasta-bir-binanin-catisi-uctu---1090728819.html

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos etkili oluyor. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T10:41+0300

2024-11-23T10:41+0300

2024-11-23T10:41+0300

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Beşiktaş’ta şiddetli rüzgar, Bosna Hersek’in İstanbul Başkonsolosluğu’nun yer aldığı 8 katlı binanın çatısına zarar verdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatının bazı parçaları koparak yere düştü, bazıları ise çatıda asılı kaldı.Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Sokak’ta bulunan binada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek çatıda asılı kalan parçaları güvenli bir şekilde kesip aldı ve yere düşen parçaları temizledi.Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar ve yağış, çevredeki sakinlere zor anlar yaşatırken, ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-lodos-nedeniyle-ucaklar-havada-cok-sayida-tur-atmak-zorunda-kaldi-bazilari-1090727581.html

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