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İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos etkili oluyor. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş’ta şiddetli rüzgar, Bosna Hersek’in İstanbul Başkonsolosluğu’nun yer aldığı 8 katlı binanın çatısına zarar verdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatının bazı parçaları koparak yere düştü, bazıları ise çatıda asılı kaldı.Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Sokak’ta bulunan binada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek çatıda asılı kalan parçaları güvenli bir şekilde kesip aldı ve yere düşen parçaları temizledi.Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar ve yağış, çevredeki sakinlere zor anlar yaşatırken, ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-lodos-nedeniyle-ucaklar-havada-cok-sayida-tur-atmak-zorunda-kaldi-bazilari-1090727581.html
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istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, beşiktaş

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu

10:41 23.11.2024
© Bünyamin Çelikİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© Bünyamin Çelik
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos etkili oluyor.
Beşiktaş’ta şiddetli rüzgar, Bosna Hersek’in İstanbul Başkonsolosluğu’nun yer aldığı 8 katlı binanın çatısına zarar verdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatının bazı parçaları koparak yere düştü, bazıları ise çatıda asılı kaldı.
Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Sokak’ta bulunan binada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek çatıda asılı kalan parçaları güvenli bir şekilde kesip aldı ve yere düşen parçaları temizledi.
Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar ve yağış, çevredeki sakinlere zor anlar yaşatırken, ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.
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