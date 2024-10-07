https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/barcelona-efsanesi-andres-iniesta-futbola-veda-etti-1088934210.html

Barcelona efsanesi Andres Iniesta futbola veda etti

Barcelona efsanesi Andres Iniesta futbola veda etti

Sputnik Türkiye

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini açıkladı. Barcelona'da kulüp efsanelerinden biri olan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T18:43+0300

2024-10-07T18:43+0300

2024-10-07T18:43+0300

spor

andres iniesta

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İspanyol yıldız Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 40 yaşında futbolu bıraktı.İspanya takımı Barcelona'ya 2018 yılında veda eden Iniesta, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. İspanyol yıldız Japonya sonrası yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.Andres Iniesta kimdir?11 Mayıs 1984'te Fuentealbilla, İspanya'da doğan Iniesta, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen bir futbolcu olarak tanındı. Kariyerinin büyük bir bölümünü İspanyol kulübü FC Barcelona'da geçirdi ve Barcelona'nın 'tiki-taka' tarzının önemli bir parçası oldu.Andres Iniesta oynadığı takımlar hangileri?Katalan takımı FC Barcelona, Japonya takımı Vissel Kobe ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde bulunan profesyonel bir futbol takımı Emirates Club'ta oynadı.Andres Iniesta kazandığı kupalar ne?

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