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Barcelona efsanesi Andres Iniesta futbola veda etti
Barcelona efsanesi Andres Iniesta futbola veda etti
Sputnik Türkiye
İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini açıkladı. Barcelona'da kulüp efsanelerinden biri olan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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İspanyol yıldız Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 40 yaşında futbolu bıraktı.İspanya takımı Barcelona'ya 2018 yılında veda eden Iniesta, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. İspanyol yıldız Japonya sonrası yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.Andres Iniesta kimdir?11 Mayıs 1984'te Fuentealbilla, İspanya'da doğan Iniesta, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen bir futbolcu olarak tanındı. Kariyerinin büyük bir bölümünü İspanyol kulübü FC Barcelona'da geçirdi ve Barcelona'nın 'tiki-taka' tarzının önemli bir parçası oldu.Andres Iniesta oynadığı takımlar hangileri?Katalan takımı FC Barcelona, Japonya takımı Vissel Kobe ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde bulunan profesyonel bir futbol takımı Emirates Club'ta oynadı.Andres Iniesta kazandığı kupalar ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/samuel-etoo-futboldan-men-edildi-1088630228.html
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Barcelona efsanesi Andres Iniesta futbola veda etti

18:43 07.10.2024
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Multimedya arşivine gidinDünya Kupası'nı kazanan ülkeler
Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
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İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini açıkladı. Barcelona'da kulüp efsanelerinden biri olan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2018 yılında Katalan ekibine veda etmişti.
İspanyol yıldız Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 40 yaşında futbolu bıraktı.
İspanya takımı Barcelona'ya 2018 yılında veda eden Iniesta, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. İspanyol yıldız Japonya sonrası yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.

Andres Iniesta kimdir?

11 Mayıs 1984'te Fuentealbilla, İspanya'da doğan Iniesta, dünya futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen bir futbolcu olarak tanındı. Kariyerinin büyük bir bölümünü İspanyol kulübü FC Barcelona'da geçirdi ve Barcelona'nın 'tiki-taka' tarzının önemli bir parçası oldu.

Andres Iniesta oynadığı takımlar hangileri?

Katalan takımı FC Barcelona, Japonya takımı Vissel Kobe ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde bulunan profesyonel bir futbol takımı Emirates Club'ta oynadı.

Andres Iniesta kazandığı kupalar ne?

1 Dünya Kupası (2010)
2 Avrupa Şampiyonluğu (2008, 2012)
4 Şampiyonlar Ligi (2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15)
9 La Liga (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18)
3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (2009, 2011, 2015)
3 UEFA Süper Kupa (2009, 2011, 2015)
6 Copa del Rey (2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18)
7 İspanya Süper Kupası (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016)
1 Japonya J1 Ligi Şampiyonluğu (2019)
1 Japonya Kupası (2019)
1 Japonya Süper Kupası (2020)
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