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Bakanlık harekete geçti, zorunlu hale geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni sistem devreye giriyor
Bakanlık harekete geçti, zorunlu hale geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni sistem devreye giriyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla döner, İskender ve hamburger satışlarında yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu ürünlerin gramaj... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T07:49+0300
2024-11-25T07:49+0300
ekonomi
hamburger
hamburger
hamburger
gramaj
et
et
et
tarım ve orman bakanlığı
ticaret bakanlığı
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Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, özellikle Türkiye’de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, İskender ve hamburgerle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, restoran ve lokantalarda bu ürünlerin gramaj bilgisi menülerde açıkça belirtilecek.Tüketicilerin şikayetleri etkili olduBakanlık tarafından esnaf odalarına gönderilen talimat yazısında, aynı türdeki yiyeceklerin farklı porsiyon ve fiyatlarda sunulması sebebiyle tüketicilerin yeterli bilgiye ulaşamadığı belirtildi. Şikâyetlerde, gramaj bilgisinin eksikliği nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicilerin mağdur edildiği ifade edildi.Döner, i̇skender ve hamburger i̇çin net bilgi şartYapılan düzenlemeye göre, döner, İskender ve hamburger gibi ürünlerin satışında gramaj bilgisi, tarife ve fiyat listelerinde açıkça yer alacak. Böylece tüketicilerin satın aldığı ürünün miktarı hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.Denetimler sıkılaşıyor, para cezası yoldaBakanlık, denetimlerde fiyat listesinde gramaj bilgisinin belirtilmediği durumlarda işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu düzenlemenin, tüketici mağduriyetini önlemek ve işletmeler arası adil rekabeti sağlamak amacıyla getirildiği vurgulandı.Farklı porsiyonlara netlik gelecekÖzellikle İskender ve hamburger gibi farklı porsiyon seçenekleriyle satılan ürünlerde tüketicilerin karşılaştırma yapamaması nedeniyle gelen yoğun şikâyetlerin, bu yeni uygulamayla son bulması bekleniyor. Artık lokantalar, porsiyonun yanı sıra gramaj bilgisini de menülerde göstermek zorunda kalacak.Tüketiciler bilinçlenecek, şeffaflık sağlanacakBu düzenleme sayesinde tüketiciler, döner, İskender ve hamburger gibi popüler ürünlerde fiyat-performans karşılaştırması yapabilecek. Ayrıca bu uygulama, işletmelerin şeffaflık ilkesine uygun hareket etmelerini teşvik edecek.
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döner gramaj bilgisi, iskender gramaj bilgisi, hamburger gramaj bilgisi, ticaret bakanlığı gramaj düzenlemesi, döner fiyat listesi, iskender fiyat bilgisi, hamburger fiyat bilgisi, döner gramaj zorunluluğu, menüde gramaj bilgisi, restoran gramaj şartı, döner iskender hamburger gramaj bilgisi, lokantalarda gramaj bilgisi, gramaj bilgisi olmayan işletmelere ceza, tüketici mağduriyeti gramaj, fiyat karşılaştırması gramaj bilgisi, döner gramaj cezası, iskender gramaj cezası, hamburger gramaj cezası, gramaj bilgisi eksikliği, ticaret bakanlığı gramaj cezası, döner iskender hamburger düzenlemesi, restoran menülerinde gramaj, gramaj bilgisi menüde zorunlu, gramaj bilgisi cezası, restoran fiyat şeffaflığı, iskender fiyat şeffaflığı, hamburger fiyat şeffaflığı, gramaj bilgisi uygulaması, döner gramaj şikâyetleri, tüketici hakları gramaj bilgisi, iskender porsiyon bilgisi, hamburger porsiyon bilgisi, restoran denetimleri gramaj, lokanta denetimleri gramaj bilgisi, fiyat şeffaflığı düzenlemesi, gramaj bilgisi zorunlu hale geldi, döner gramaj bilgisi nerede yazıyor, hamburger gramajı nasıl belirtilir, iskender gramajı menüye eklenecek mi

Bakanlık harekete geçti, zorunlu hale geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni sistem devreye giriyor

07:49 25.11.2024
© AAtavuk döner
tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla döner, İskender ve hamburger satışlarında yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu ürünlerin gramaj bilgisi menülerde yer almak zorunda. Kurala uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak.
Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, özellikle Türkiye’de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, İskender ve hamburgerle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, restoran ve lokantalarda bu ürünlerin gramaj bilgisi menülerde açıkça belirtilecek.

Tüketicilerin şikayetleri etkili oldu

Bakanlık tarafından esnaf odalarına gönderilen talimat yazısında, aynı türdeki yiyeceklerin farklı porsiyon ve fiyatlarda sunulması sebebiyle tüketicilerin yeterli bilgiye ulaşamadığı belirtildi. Şikâyetlerde, gramaj bilgisinin eksikliği nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicilerin mağdur edildiği ifade edildi.

Döner, i̇skender ve hamburger i̇çin net bilgi şart

Yapılan düzenlemeye göre, döner, İskender ve hamburger gibi ürünlerin satışında gramaj bilgisi, tarife ve fiyat listelerinde açıkça yer alacak. Böylece tüketicilerin satın aldığı ürünün miktarı hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

Denetimler sıkılaşıyor, para cezası yolda

Bakanlık, denetimlerde fiyat listesinde gramaj bilgisinin belirtilmediği durumlarda işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu düzenlemenin, tüketici mağduriyetini önlemek ve işletmeler arası adil rekabeti sağlamak amacıyla getirildiği vurgulandı.

Farklı porsiyonlara netlik gelecek

Özellikle İskender ve hamburger gibi farklı porsiyon seçenekleriyle satılan ürünlerde tüketicilerin karşılaştırma yapamaması nedeniyle gelen yoğun şikâyetlerin, bu yeni uygulamayla son bulması bekleniyor. Artık lokantalar, porsiyonun yanı sıra gramaj bilgisini de menülerde göstermek zorunda kalacak.

Tüketiciler bilinçlenecek, şeffaflık sağlanacak

Bu düzenleme sayesinde tüketiciler, döner, İskender ve hamburger gibi popüler ürünlerde fiyat-performans karşılaştırması yapabilecek. Ayrıca bu uygulama, işletmelerin şeffaflık ilkesine uygun hareket etmelerini teşvik edecek.
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