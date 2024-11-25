https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakanlik-harekete-gecti-zorunlu-hale-geldi-doner-iskender-ve-hamburgerde-yeni-sistem-devreye-1090777678.html

Bakanlık harekete geçti, zorunlu hale geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni sistem devreye giriyor

Bakanlık harekete geçti, zorunlu hale geldi: Döner, iskender ve hamburgerde yeni sistem devreye giriyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla döner, İskender ve hamburger satışlarında yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu ürünlerin gramaj... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T07:49+0300

2024-11-25T07:49+0300

2024-11-25T07:49+0300

ekonomi

hamburger

hamburger

hamburger

gramaj

et

et

et

tarım ve orman bakanlığı

ticaret bakanlığı

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Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, özellikle Türkiye’de en çok tüketilen ürünlerden olan döner, İskender ve hamburgerle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, restoran ve lokantalarda bu ürünlerin gramaj bilgisi menülerde açıkça belirtilecek.Tüketicilerin şikayetleri etkili olduBakanlık tarafından esnaf odalarına gönderilen talimat yazısında, aynı türdeki yiyeceklerin farklı porsiyon ve fiyatlarda sunulması sebebiyle tüketicilerin yeterli bilgiye ulaşamadığı belirtildi. Şikâyetlerde, gramaj bilgisinin eksikliği nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicilerin mağdur edildiği ifade edildi.Döner, i̇skender ve hamburger i̇çin net bilgi şartYapılan düzenlemeye göre, döner, İskender ve hamburger gibi ürünlerin satışında gramaj bilgisi, tarife ve fiyat listelerinde açıkça yer alacak. Böylece tüketicilerin satın aldığı ürünün miktarı hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.Denetimler sıkılaşıyor, para cezası yoldaBakanlık, denetimlerde fiyat listesinde gramaj bilgisinin belirtilmediği durumlarda işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu düzenlemenin, tüketici mağduriyetini önlemek ve işletmeler arası adil rekabeti sağlamak amacıyla getirildiği vurgulandı.Farklı porsiyonlara netlik gelecekÖzellikle İskender ve hamburger gibi farklı porsiyon seçenekleriyle satılan ürünlerde tüketicilerin karşılaştırma yapamaması nedeniyle gelen yoğun şikâyetlerin, bu yeni uygulamayla son bulması bekleniyor. Artık lokantalar, porsiyonun yanı sıra gramaj bilgisini de menülerde göstermek zorunda kalacak.Tüketiciler bilinçlenecek, şeffaflık sağlanacakBu düzenleme sayesinde tüketiciler, döner, İskender ve hamburger gibi popüler ürünlerde fiyat-performans karşılaştırması yapabilecek. Ayrıca bu uygulama, işletmelerin şeffaflık ilkesine uygun hareket etmelerini teşvik edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/atmlerde-yeni-donem-para-cekme-ve-yatirma-islemleri-degisiyor-1090775949.html

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