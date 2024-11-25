https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakan-kurum-kres-iddialariyla-ilgili-konustu-bakanligimizin-okul-acma-ya-da-kapatma-yetkisi-yok-1090805828.html
Bakan Kurum kreş iddialarıyla ilgili konuştu: 'Bakanlığımızın okul açma ya da kapatma yetkisi yok'
Bakan Kurum kreş iddialarıyla ilgili konuştu: 'Bakanlığımızın okul açma ya da kapatma yetkisi yok'
Sputnik Türkiye
Belediye kreşleri kapatılacak iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Murat Kurum, bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, bunun aksini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T17:05+0300
2024-11-25T17:05+0300
2024-11-25T17:05+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
kreş
belediye
ibb
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090794172_0:39:1171:698_1920x0_80_0_0_e2840b8bb1c09538434b38c11966e609.jpg
Belediye kreşlerine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir." dedi. Bakan Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/belediye-kresleri-kapatilacak-mi-bakan-yusuf-tekinden-yanit-1090802868.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090794172_94:0:1078:738_1920x0_80_0_0_4907b3ed8745230e373a8bf2e852b3c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kreş, belediye, ibb
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kreş, belediye, ibb
Bakan Kurum kreş iddialarıyla ilgili konuştu: 'Bakanlığımızın okul açma ya da kapatma yetkisi yok'
Belediye kreşleri kapatılacak iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Murat Kurum, bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, bunun aksini iddia etmenin ya cehalet ya da kötü niyet olduğunu dile getirdi.
Belediye kreşlerine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir." dedi.
Bakan Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın yüzsüzlüktür. Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı ‘Belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.”