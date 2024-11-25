https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bakan-kurum-kres-iddialariyla-ilgili-konustu-bakanligimizin-okul-acma-ya-da-kapatma-yetkisi-yok-1090805828.html

Bakan Kurum kreş iddialarıyla ilgili konuştu: 'Bakanlığımızın okul açma ya da kapatma yetkisi yok'

Bakan Kurum kreş iddialarıyla ilgili konuştu: 'Bakanlığımızın okul açma ya da kapatma yetkisi yok'

Sputnik Türkiye

Belediye kreşleri kapatılacak iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Murat Kurum, bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, bunun aksini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:05+0300

2024-11-25T17:05+0300

2024-11-25T17:05+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

kreş

belediye

ibb

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Belediye kreşlerine yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir." dedi. Bakan Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/belediye-kresleri-kapatilacak-mi-bakan-yusuf-tekinden-yanit-1090802868.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kreş, belediye, ibb