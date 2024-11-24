https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmara-adasinda-mermer-ocagi-coktu-olu-ve-yaralilar-var-1090770565.html
Marmara Adası'nda mermer ocağı çöktü: Ölü ve yaralılar var
Marmara Adası'nda mermer ocağı çöktü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucunda 2 işçi göçük altında kaldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T21:59+0300
2024-11-24T21:59+0300
2024-11-24T21:59+0300
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balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
mermer ocağı
mermer
işçi
göçük
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Marmara Adası'nda özel bir işletmeye bağlı mermer ocağında yaşanan heyelanda iki işçi göçük altında kaldı.Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında yaşanan heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanırken 2 işçinin ise toprak altında kaldığı belirtildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, heyelan sırasında bölgede bulunan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken göçük altında kalan diğer işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Mermer ocağında göçük altında kalan iki işçinin kimlikleri ise Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olarak açıklandı. Olay yerinde AFAD ve UMKE ekiplerinin koordinasyon halinde olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-gocuk-enkaz-altinda-kalan-kepce-operatoru-kurtarildi-1090526560.html
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balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, mermer ocağı, mermer, işçi, göçük
Marmara Adası'nda mermer ocağı çöktü: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucunda 2 işçi göçük altında kaldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtirken Mustafa Dak isimli işçinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Marmara Adası'nda özel bir işletmeye bağlı mermer ocağında yaşanan heyelanda iki işçi göçük altında kaldı.
Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında yaşanan heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanırken 2 işçinin ise toprak altında kaldığı belirtildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, heyelan sırasında bölgede bulunan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken göçük altında kalan diğer işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Mermer ocağında göçük altında kalan iki işçinin kimlikleri ise Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olarak açıklandı. Olay yerinde AFAD ve UMKE ekiplerinin koordinasyon halinde olduğu açıklandı.