https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/marmara-adasinda-mermer-ocagi-coktu-olu-ve-yaralilar-var-1090770565.html

Marmara Adası'nda mermer ocağı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Marmara Adası'nda mermer ocağı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucunda 2 işçi göçük altında kaldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T21:59+0300

2024-11-24T21:59+0300

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türkiye

balıkesir

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balıkesir valiliği

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işçi

göçük

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Marmara Adası'nda özel bir işletmeye bağlı mermer ocağında yaşanan heyelanda iki işçi göçük altında kaldı.Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında yaşanan heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanırken 2 işçinin ise toprak altında kaldığı belirtildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, heyelan sırasında bölgede bulunan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken göçük altında kalan diğer işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Mermer ocağında göçük altında kalan iki işçinin kimlikleri ise Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olarak açıklandı. Olay yerinde AFAD ve UMKE ekiplerinin koordinasyon halinde olduğu açıklandı.

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balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, mermer ocağı, mermer, işçi, göçük