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Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu
Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu
Sputnik Türkiye
Her kesimden Kenyalıların bir araya geldiği Kenya Renk festivali'nde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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фото, kenya, nairobi, renk festivali, kenya renk festivali, holi festivali, holi
Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu 17:26 25.11.2024 (güncellendi: 17:27 25.11.2024)
Her kesimden Kenyalıların bir araya geldiği Kenya Renk festivali'nde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenen bu festivalde bir araya gelen gençler, bir birilerine canlı renklerdeki toz boyalar atarak müzik eşliğinde eğlendi.
© AA / Gerald Anderson
Kenyalılar, Renk Festivali'nde göz alıcı renklerde toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti.
Kenyalılar, Renk Festivali'nde göz alıcı renklerde toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti.
© AA / Gerald Anderson
Nairobi'de organize edilen festivalde renklenen gençler, müzik eşliğinde dans etti.
Nairobi'de organize edilen festivalde renklenen gençler, müzik eşliğinde dans etti.
© AA / Gerald Anderson
Gençler, Kenya Renk Festivali'nin birlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın canlı bir kutlaması olduğunu belirtti.
Gençler, Kenya Renk Festivali'nin birlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın canlı bir kutlaması olduğunu belirtti.
© AA / Gerald Anderson
Gençler canlı renklerdeki toz boyaların atılarak eğlendi, festivalin tadını çıkardı.
Gençler canlı renklerdeki toz boyaların atılarak eğlendi, festivalin tadını çıkardı.
© AA / Gerald Anderson
Renk Festivali, hayatın her kesiminden insanları bir araya getirerek müzik, sanat ve yemek etkinliği olarak biliniyor.
Renk Festivali, hayatın her kesiminden insanları bir araya getirerek müzik, sanat ve yemek etkinliği olarak biliniyor.
© AA / Gerald Anderson
Kenya Renk Festivali, baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenmiş.
Kenya Renk Festivali, baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenmiş.
© AA / Gerald Anderson
Hindu renk festivalinde katılımcılar yine birbirlerine gulal (hindi) olarak bilinen toz boya atarlar ve festivale her kesimden insanlar katılır.
Hindu renk festivalinde katılımcılar yine birbirlerine gulal (hindi) olarak bilinen toz boya atarlar ve festivale her kesimden insanlar katılır.