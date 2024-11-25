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Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu
Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu
Sputnik Türkiye
Her kesimden Kenyalıların bir araya geldiği Kenya Renk festivali'nde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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фото, kenya, nairobi, renk festivali, kenya renk festivali, holi festivali, holi
фото, kenya, nairobi, renk festivali, kenya renk festivali, holi festivali, holi

Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu

17:26 25.11.2024 (güncellendi: 17:27 25.11.2024)
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Her kesimden Kenyalıların bir araya geldiği Kenya Renk festivali'nde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenen bu festivalde bir araya gelen gençler, bir birilerine canlı renklerdeki toz boyalar atarak müzik eşliğinde eğlendi.
© AA / Gerald Anderson

Kenyalılar, Renk Festivali'nde göz alıcı renklerde toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti.

Kenyalılar, Renk Festivali&#x27;nde göz alıcı renklerde toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Gerald Anderson

Kenyalılar, Renk Festivali'nde göz alıcı renklerde toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti.

© AA / Gerald Anderson

Nairobi'de organize edilen festivalde renklenen gençler, müzik eşliğinde dans etti.

Nairobi&#x27;de organize edilen festivalde renklenen gençler, müzik eşliğinde dans etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Gerald Anderson

Nairobi'de organize edilen festivalde renklenen gençler, müzik eşliğinde dans etti.

© AA / Gerald Anderson

Gençler, Kenya Renk Festivali'nin birlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın canlı bir kutlaması olduğunu belirtti.

Gençler, Kenya Renk Festivali&#x27;nin birlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın canlı bir kutlaması olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Gerald Anderson

Gençler, Kenya Renk Festivali'nin birlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın canlı bir kutlaması olduğunu belirtti.

© AA / Gerald Anderson

Gençler canlı renklerdeki toz boyaların atılarak eğlendi, festivalin tadını çıkardı.

Gençler canlı renklerdeki toz boyaların atılarak eğlendi, festivalin tadını çıkardı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Gerald Anderson

Gençler canlı renklerdeki toz boyaların atılarak eğlendi, festivalin tadını çıkardı.

© AA / Gerald Anderson

Renk Festivali, hayatın her kesiminden insanları bir araya getirerek müzik, sanat ve yemek etkinliği olarak biliniyor.

Renk Festivali, hayatın her kesiminden insanları bir araya getirerek müzik, sanat ve yemek etkinliği olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Gerald Anderson

Renk Festivali, hayatın her kesiminden insanları bir araya getirerek müzik, sanat ve yemek etkinliği olarak biliniyor.

© AA / Gerald Anderson

Kenya Renk Festivali, baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenmiş.

Kenya Renk Festivali, baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenmiş. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Gerald Anderson

Kenya Renk Festivali, baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenmiş.

© AA / Gerald Anderson

Hindu renk festivalinde katılımcılar yine birbirlerine gulal (hindi) olarak bilinen toz boya atarlar ve festivale her kesimden insanlar katılır.

Hindu renk festivalinde katılımcılar yine birbirlerine gulal (hindi) olarak bilinen toz boya atarlar ve festivale her kesimden insanlar katılır. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Gerald Anderson

Hindu renk festivalinde katılımcılar yine birbirlerine gulal (hindi) olarak bilinen toz boya atarlar ve festivale her kesimden insanlar katılır.

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