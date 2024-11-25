Kenya, 'Renk Festivali'yle rengarenk oldu

Her kesimden Kenyalıların bir araya geldiği Kenya Renk festivali'nde rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini kutlayan geleneksel Hindu festivalinden (Holi) esinlenen bu festivalde bir araya gelen gençler, bir birilerine canlı renklerdeki toz boyalar atarak müzik eşliğinde eğlendi.