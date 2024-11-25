https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/avukatlari-ahmet-ozer-icin-tahliye-talebinde-bulundu-1090794315.html

Avukatları Ahmet Özer için tahliye talebinde bulundu

Avukatları Ahmet Özer için tahliye talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T13:02+0300

2024-11-25T13:02+0300

2024-11-25T13:02+0300

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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları tahliye talebinde bulundu. Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, hakimliğe gönderilmek üzere söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi Başsavcılığa sundu.Avukat Sınar, dilekçeyi sunmadan önce İstanbul Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özer'in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını iddia etti.Sınar, Özer'in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını kaydetti.Avukat Ersöz ise konuya ilişkin geniş bir dilekçe sunduklarını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/istanbuldaki-seri-cinayetlerde-olu-sayisi-8e-yukseldi-kayiplarin-da-cesetleri-bulundu-1090791999.html

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