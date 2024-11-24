https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/besiktas-goztepeye-4-2-maglup-oldu-1090770112.html

Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu

Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 berabere biterken son... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

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göztepe spor klübü

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2-0 öne geçtiği Göztepe karşılaşmasından 4-2 mağlup ayrıldı.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlı takım maçın ilk dakikalarında 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak İzmir'in köklü takımı Göztepe geri dönmeyi başardı. İlk yarı 2-2 berabere biterken ikinci yarının son dakikalarında Kara Kartal kalesinde 2 gol daha gördü. Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sivasspor-kasimpasa-macinin-spikeri-gundem-oldu-cay-molasi-verilsin-1090765798.html

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, istanbul, göztepe, göztepe spor klübü