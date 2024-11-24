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Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu
Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 berabere biterken son... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2-0 öne geçtiği Göztepe karşılaşmasından 4-2 mağlup ayrıldı.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlı takım maçın ilk dakikalarında 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak İzmir'in köklü takımı Göztepe geri dönmeyi başardı. İlk yarı 2-2 berabere biterken ikinci yarının son dakikalarında Kara Kartal kalesinde 2 gol daha gördü. Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, istanbul, göztepe, göztepe spor klübü

Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu

21:04 24.11.2024 (güncellendi: 21:38 24.11.2024)
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW281076
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 berabere biterken son dakikalarda kalesinde 2 gol gören siyah beyazlı takım Göztepe'ye 4-2 yenildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2-0 öne geçtiği Göztepe karşılaşmasından 4-2 mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlı takım maçın ilk dakikalarında 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak İzmir'in köklü takımı Göztepe geri dönmeyi başardı. İlk yarı 2-2 berabere biterken ikinci yarının son dakikalarında Kara Kartal kalesinde 2 gol daha gördü. Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.
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