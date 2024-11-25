https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ankara-universitesinin-love-bombing-tatlisi-sosyal-medyanin-gundemi-oldu-love-bombing-nedir-1090809949.html

Ankara Üniversitesi'nin 'love bombing' tatlısı sosyal medyanın gündemi oldu: Love bombing nedir?

Ankara Üniversitesi'nin 'love bombing' tatlısı sosyal medyanın gündemi oldu: Love bombing nedir?

Sputnik Türkiye

Ankara Üniversitesi yemekhane menüsünde bugün yer alan 'love bombing' tatlısı sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. Peki love bombing nedir? 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T18:16+0300

2024-11-25T18:16+0300

2024-11-25T18:16+0300

yaşam

ikili ilişki

ikili ilişkiler

love bombing

terapi

ankara üniversitesi

yemekhane

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Sosyal medya bugün Ankara Üniversitesi'nin yemek menüsünde yer alan 'love bombing'i konuştu. Kalp şeklinde tatlıyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Peki bu kadar çok konuşulan love bombing nedir? Love bombing'le nasıl mücadele edilir? Love bombing ilişkileri nasıl etkiliyor? Love bombing davranışları neler? Love bombing nedir? Love bombing davranışları nelerdir?Aşk bombardımanı anlamını taşıyan love bombing, aslında narsist bir bireyin ilişkisinin başında partnerini karşı kontrol ve gücü elde etmek için kurduğu aşırı iletişim şekli olarak tanımlanıyor. Duygusal şiddetin farklı bir boyutu olarak ortaya çıkıyor. Manipülasyon ile başlar, manipülasyonu uygulayan kişi partnerin ilişkide kendisine 'muhtaç' hissetmesini sağlar. Romantik ilişkinin içerisinde aşırı ilgi, sevgi, sık ve şık hediyeler gibi olumlu görünen şeylerin ilişki ilerledikçe tam tersine dönmesi olarak tanımlanmakta. Love bombing ile ilişkiye bağımlı hale gelen kişi, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ilişkiyi bitiremez.Love Bombing Nasıl Anlaşılır? Bu belirtilere dikkat İlişkinin başında kişi kendini rüyada gibi hissetmekle birlikte partnerinin yoğun ilgisini kaybedeceğine dair endişeleri oluşmaktadır. Partnerin eleştirilecek herhangi bir kusuru bulunmuyorsa ve sevgi bombardımanını özellikle başka insanların yanında yapılıyorsa fakat ilişki ilerledikçe başkalarının yanında eleştirmeye ve aşağılamaya başlıyorsa, love bombing anlaşılmaktadır.Love bombing daha çok narşist kişilerin uyguladığı bir yöntem. Her ilişkide olabileceği gibi ilişkinin içerisinde taraflardan biri narşistse, love bombing daha fazla görülmektedir. Love bombinge uğrayan kişiler, yaşadıkları durumun farkına varamayabilir. Tamamen duygusal ve psikolojik bir manipülasyon yöntemi olmakla birlikte profesyonel destek alınması gerekebilir.

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