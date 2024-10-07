https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/uzman-terapist-en-buyuk-uyari-isaretlerini-anlatti-iliskinizin-toksik-hale-geldigini-nasil-1088902874.html

Terapistler en büyük uyarı işaretlerini anlattı: Zarar görmeden önce ilişkinizin toksik hale geldiğini nasıl anlarsınız?

Terapistler en büyük uyarı işaretlerini anlattı: Zarar görmeden önce ilişkinizin toksik hale geldiğini nasıl anlarsınız?

Sputnik Türkiye

Bir ilişkinin toksik hale geldiğini anlamak, duygusal ve zihinsel sağlığınız için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, sağlıklı tartışmaların yerini alan bazı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:56+0300

2024-10-07T10:56+0300

2024-10-07T10:57+0300

yaşam

terapist

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şiddet

kadına şiddet

hayvana şiddet

kadına yönelik şiddet

çocuğa şiddet

kadına karşı şiddet

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Toksik ilişkiler, bireyin refahını, mutluluğunu ve güvenlik hissini sürekli olarak baltalayan dinamikler içeriyor.Tartışmaların aniden başlamasıTeksas'taki Lighthouse Recovery'nin klinik bölümü başkanı Brooke Keels, toksik bir ilişkinin temel işaretlerinden birinin, tartışmaların aniden başlaması olduğunu vurguluyor. Bu tür ilişkilerde, partnerin duygu durumuna dair endişeler nedeniyle birçok kişi, belirli konulardan kaçınarak sürekli tetikte olma hissi yaşayabilir. Keels, “Karşınızdaki kişiyi kızdırmaktan endişe ettiğiniz için belirli konuların etrafında parmak uçlarınızla dolaşmak zorundasınız. Sanki her zaman tetiktesiniz,” diyor.Sınır koyma korkusuAynı zamanda, toksik ilişkilerde sınır koyma korkusu da yaygındır. Partnerin tepkisinden endişe duyan bireyler, duygularını ifade etmede güçlük çekebilir ve bu durum zamanla güven kaybına yol açabilir. Keels, “Bu korku, diğer kişinin nasıl tepki vereceği veya duygularınızı görmezden gelip gelmeyeceği endişesinden kaynaklanır,” şeklinde belirtiyor.Gaslighting ve manipülasyonBir diğer önemli uyarı işareti ise 'gaslighting' olarak bilinen duygusal istismar türüdür. Gaslighting, mağdurun hafızasını ve algısını sorgulamasına yol açan bir manipülasyon biçimidir. Keels, “Toksik bir ilişkide bu, kişinin sizi üzen bir şeyi inkar etmesi veya aşırı tepki verdiğinizi söylemesi gibi görünebilir,” diyor. Zamanla, mağdur, istismarcının söylemlerine daha fazla güvenmeye başlayarak, ilişkiden ayrılmayı zorlaştırabilir.Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız veya toksik bir ilişki içindeyseniz, yardım almak için Aile İçi Şiddet Yardım Hattı gibi yardım kaynaklarıyla iletişime geçmek önemlidir. Duygusal sağlığınızı korumak ve sağlıklı ilişkiler inşa etmek için bu tür destekler kritik bir rol oynamaktadır.

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