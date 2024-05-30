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Rize'de rapor alamayan sürücü adayından sağlık görevlilerine bıçaklı tehdit
Rize'de rapor alamayan sürücü adayından sağlık görevlilerine bıçaklı tehdit
Sputnik Türkiye
Rize’de sürücü belgesi için sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T21:37+0300
2024-05-30T21:37+0300
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 28 Mayıs'ta sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığını açıkladı.Olay, 28 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki O.K., 28 Mayıs'ta sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi. Rapor verilmediği gerekçesiyle tartıştığı sağlık personelini cebinden çıkardığı bıçakla tehdit etti. O.K.’yi sağlık çalışanları sakinleştirmeye çalıştı. Hastane polisinin olaya müdahil olurken, sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda ikna edilen O.K. hakkında sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaretten soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vali Baydaş'tan tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaretVali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin de katıldığı ziyarette Baydaş, sağlık çalışanlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.Vali Baydaş, ziyaretin ardından gazetecilere, hastaneye sağlık raporu almaya gelen bir hastanın, kendisinin istediği gibi olmaması nedeniyle ilgili sağlık personeline karşı saldırgan tutum içerisine girdiğini söyledi.Gerekli müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığını belirten Baydaş, kolluk birimlerince gözaltına alınan şahsın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığını ifade etti.Baydaş, hiçbir kamu görevlisinin, yaptığı kamu görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanmasını istemediğimiz bir hadisedir. Kanun ve hukuk da bu konu da gerekli hassasiyeti göstermektedir" dedi.Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Baydaş, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi vahim bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak yerine bir araya gelerek sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/siirt-valisi-silahli-kavganin-ortasinda-kaldi-guvenlik-gucleri-mudahale-etti-1084363952.html
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sağlık, rapor, sürücü, ehliyet
sağlık, rapor, sürücü, ehliyet

Rize'de rapor alamayan sürücü adayından sağlık görevlilerine bıçaklı tehdit

21:37 30.05.2024
© İHA / ALİ MAŞALACIRize'de sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı.
Rize'de sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / ALİ MAŞALACI
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Rize’de sürücü belgesi için sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 28 Mayıs'ta sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığını açıkladı.
Olay, 28 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki O.K., 28 Mayıs'ta sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi. Rapor verilmediği gerekçesiyle tartıştığı sağlık personelini cebinden çıkardığı bıçakla tehdit etti. O.K.’yi sağlık çalışanları sakinleştirmeye çalıştı.
Hastane polisinin olaya müdahil olurken, sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda ikna edilen O.K. hakkında sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaretten soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Baydaş'tan tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Vali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin de katıldığı ziyarette Baydaş, sağlık çalışanlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Vali Baydaş, ziyaretin ardından gazetecilere, hastaneye sağlık raporu almaya gelen bir hastanın, kendisinin istediği gibi olmaması nedeniyle ilgili sağlık personeline karşı saldırgan tutum içerisine girdiğini söyledi.
Gerekli müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığını belirten Baydaş, kolluk birimlerince gözaltına alınan şahsın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığını ifade etti.
Baydaş, hiçbir kamu görevlisinin, yaptığı kamu görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanmasını istemediğimiz bir hadisedir. Kanun ve hukuk da bu konu da gerekli hassasiyeti göstermektedir" dedi.
Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Baydaş, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi vahim bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak yerine bir araya gelerek sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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