https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/650-yillik-anit-agac-samsundaki-firtinaya-dayanamadi--1090795603.html

650 yıllık anıt ağaç Samsun'daki fırtınaya dayanamadı

650 yıllık anıt ağaç Samsun'daki fırtınaya dayanamadı

Sputnik Türkiye

Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar 650 yıllık çınar ağacının devrilmesine neden oldu. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T13:21+0300

2024-11-25T13:21+0300

2024-11-25T13:21+0300

yaşam

samsun

fırtına

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu

şiddetli rüzgar

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Samsun'un Çarşamba'da 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html

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samsun, fırtına, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, şiddetli rüzgar