https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/650-yillik-anit-agac-samsundaki-firtinaya-dayanamadi--1090795603.html
650 yıllık anıt ağaç Samsun'daki fırtınaya dayanamadı
650 yıllık anıt ağaç Samsun'daki fırtınaya dayanamadı
Sputnik Türkiye
Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar 650 yıllık çınar ağacının devrilmesine neden oldu. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:21+0300
2024-11-25T13:21+0300
2024-11-25T13:21+0300
yaşam
samsun
fırtına
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu
şiddetli rüzgar
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Samsun'un Çarşamba'da 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/bircok-il-ve-ilce-icin-son-dakika-kar-tatili-karari-hangi-illerde-okullar-tatil-kamu-personeli-1090779734.html
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samsun, fırtına, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, şiddetli rüzgar
samsun, fırtına, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, şiddetli rüzgar
650 yıllık anıt ağaç Samsun'daki fırtınaya dayanamadı
Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar 650 yıllık çınar ağacının devrilmesine neden oldu.
Samsun'un Çarşamba'da 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.