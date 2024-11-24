https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/yesilcamin-efsanesi-ediz-hun-84-yasinda-1090751738.html
Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun 84 yaşında
Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun 84 yaşında
Sputnik Türkiye
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, 84. yaşını dostlarıyla kutladı. Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine teşekkür eden Hun’un doğum günü kareleri binlerce... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T10:23+0300
2024-11-24T10:23+0300
2024-11-24T10:24+0300
türkiye
ediz hun
oyuncu
yerli oyuncu
film
doğum günü
doğum günü partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090751251_0:359:760:787_1920x0_80_0_0_3af84b1c92d0f0df56775e3b866cb315.jpg
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, 84. yaşını kutladı. Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin ve Yuvasız Kuşlar gibi birçok klasik filmde rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasından kareler paylaşarak şu notu düştü:Hun’un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.Ediz Hun Kimdir?Ediz Hun, 22 Kasım 1940’ta İstanbul’da doğdu. Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Hun, aynı zamanda eski bir milletvekili ve akademisyendir.Eğitim ve Sinema KariyeriAvusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Almanya’da üniversite eğitimi gördü. 1963 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak sinemaya adım atan Hun, ilk filmi Genç Kızlar ile dikkat çekti. 1970’lerin ortalarında, Yeşilçam’da erotik film furyasının başlaması üzerine sinemadan ayrıldı.Yurtdışı Eğitimi ve Akademik KariyerNorveç’e yerleşen Ediz Hun, Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri eğitimi aldı ve ikincilikle mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Marmara ve Okan Üniversitelerinde Ekoloji Bilimleri alanında öğretim üyeliği yaptı.Siyasi ve Çevresel Çalışmalar1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürü olarak görev yaptı. 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi ve 2002’ye kadar parlamentoda yer aldı.Aile HayatıEdiz Hun, 1973 yılında Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü (1974) ve Burak (1981) adında iki çocuğu bulunuyor.Ediz Hun, hem sinema kariyeri hem de çevre ve akademi alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090751251_0:288:760:858_1920x0_80_0_0_5c44e063c9c9f8b63a3efda7fbed120a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ediz hun, oyuncu, yerli oyuncu, film, doğum günü, doğum günü partisi
ediz hun, oyuncu, yerli oyuncu, film, doğum günü, doğum günü partisi
Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun 84 yaşında
10:23 24.11.2024 (güncellendi: 10:24 24.11.2024)
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, 84. yaşını dostlarıyla kutladı. Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine teşekkür eden Hun’un doğum günü kareleri binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, 84. yaşını kutladı. Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin ve Yuvasız Kuşlar gibi birçok klasik filmde rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasından kareler paylaşarak şu notu düştü:
“Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dostlarıma ve pastamın mimarı Merve Hanım’a zahmet verdiğim için de ayrıca teşekkür ediyorum.”
Hun’un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ediz Hun, 22 Kasım 1940’ta İstanbul’da doğdu. Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Hun, aynı zamanda eski bir milletvekili ve akademisyendir.
Eğitim ve Sinema Kariyeri
Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Almanya’da üniversite eğitimi gördü. 1963 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak sinemaya adım atan Hun, ilk filmi Genç Kızlar ile dikkat çekti. 1970’lerin ortalarında, Yeşilçam’da erotik film furyasının başlaması üzerine sinemadan ayrıldı.
Yurtdışı Eğitimi ve Akademik Kariyer
Norveç’e yerleşen Ediz Hun, Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri eğitimi aldı ve ikincilikle mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Marmara ve Okan Üniversitelerinde Ekoloji Bilimleri alanında öğretim üyeliği yaptı.
Siyasi ve Çevresel Çalışmalar
1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürü olarak görev yaptı. 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi ve 2002’ye kadar parlamentoda yer aldı.
Ediz Hun, 1973 yılında Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü (1974) ve Burak (1981) adında iki çocuğu bulunuyor.
Ediz Hun, hem sinema kariyeri hem de çevre ve akademi alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor.