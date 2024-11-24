https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/yesilcamin-efsanesi-ediz-hun-84-yasinda-1090751738.html

Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun 84 yaşında

Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun 84 yaşında

Sputnik Türkiye

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, 84. yaşını dostlarıyla kutladı. Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine teşekkür eden Hun’un doğum günü kareleri binlerce... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T10:23+0300

2024-11-24T10:23+0300

2024-11-24T10:24+0300

türkiye

ediz hun

oyuncu

yerli oyuncu

film

doğum günü

doğum günü partisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090751251_0:359:760:787_1920x0_80_0_0_3af84b1c92d0f0df56775e3b866cb315.jpg

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, 84. yaşını kutladı. Gençlik Rüzgarı, Elveda Sevgilim, Sinekli Bakkal, Sen Bir Meleksin ve Yuvasız Kuşlar gibi birçok klasik filmde rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasından kareler paylaşarak şu notu düştü:Hun’un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.Ediz Hun Kimdir?Ediz Hun, 22 Kasım 1940’ta İstanbul’da doğdu. Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Hun, aynı zamanda eski bir milletvekili ve akademisyendir.Eğitim ve Sinema KariyeriAvusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Almanya’da üniversite eğitimi gördü. 1963 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak sinemaya adım atan Hun, ilk filmi Genç Kızlar ile dikkat çekti. 1970’lerin ortalarında, Yeşilçam’da erotik film furyasının başlaması üzerine sinemadan ayrıldı.Yurtdışı Eğitimi ve Akademik KariyerNorveç’e yerleşen Ediz Hun, Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri eğitimi aldı ve ikincilikle mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Marmara ve Okan Üniversitelerinde Ekoloji Bilimleri alanında öğretim üyeliği yaptı.Siyasi ve Çevresel Çalışmalar1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürü olarak görev yaptı. 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi ve 2002’ye kadar parlamentoda yer aldı.Aile HayatıEdiz Hun, 1973 yılında Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü (1974) ve Burak (1981) adında iki çocuğu bulunuyor.Ediz Hun, hem sinema kariyeri hem de çevre ve akademi alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hayali-karakterler-hayati-meslek-turkiyede-dizi-ve-filmlerdeki-unutulmaz-ogretmenler-1090558319.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ediz hun, oyuncu, yerli oyuncu, film, doğum günü, doğum günü partisi