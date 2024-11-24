https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/urdunde-israil-buyukelciligi-yakininda-catisma-polis-silahli-kisiyi-oldurdu-1090750931.html
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail'e ait diplomatik temsilciliklerin çevresinde yaşanan silahlı eylemlere bir yenisi daha eklendi. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T09:55+0300
2024-11-24T09:55+0300
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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınındaki er-Rabiyye bölgesinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulundu.Ürdün polisinden yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görevli polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.Çatışmada 3 polis yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.İsrail'in Amman Büyükelçiliği, Filistin destekçilerinin gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.İsrail'in dünyanın birçok ülkesindeki diplomatik temsilcilikleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak protesto eylemlerinin hedefi durumunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ürdün, amman, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, silahlı çatışma, çatışma, polis, polis müdahalesi
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ürdün, amman, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, silahlı çatışma, çatışma, polis, polis müdahalesi
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail'e ait diplomatik temsilciliklerin çevresinde yaşanan silahlı eylemlere bir yenisi daha eklendi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınındaki er-Rabiyye bölgesinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulundu.
Ürdün polisinden yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görevli polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.
Çatışmada 3 polis yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.
Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
İsrail'in Amman Büyükelçiliği, Filistin destekçilerinin gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.
İsrail'in dünyanın birçok ülkesindeki diplomatik temsilcilikleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak protesto eylemlerinin hedefi durumunda.