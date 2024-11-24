https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/urdunde-israil-buyukelciligi-yakininda-catisma-polis-silahli-kisiyi-oldurdu-1090750931.html

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü

Sputnik Türkiye

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail'e ait diplomatik temsilciliklerin çevresinde yaşanan silahlı eylemlere bir yenisi daha eklendi. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınındaki er-Rabiyye bölgesinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulundu.Ürdün polisinden yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görevli polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.Çatışmada 3 polis yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.İsrail'in Amman Büyükelçiliği, Filistin destekçilerinin gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.İsrail'in dünyanın birçok ülkesindeki diplomatik temsilcilikleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak protesto eylemlerinin hedefi durumunda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html

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