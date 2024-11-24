Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:20
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:40
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:11
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/urdunde-israil-buyukelciligi-yakininda-catisma-polis-silahli-kisiyi-oldurdu-1090750931.html
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail'e ait diplomatik temsilciliklerin çevresinde yaşanan silahlı eylemlere bir yenisi daha eklendi. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T09:55+0300
2024-11-24T09:55+0300
dünya
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
ürdün
amman
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
silahlı çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055604156_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8ed1a6d563440b4a983d4bc96bbafd48.jpg
Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınındaki er-Rabiyye bölgesinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulundu.Ürdün polisinden yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görevli polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.Çatışmada 3 polis yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.İsrail'in Amman Büyükelçiliği, Filistin destekçilerinin gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.İsrail'in dünyanın birçok ülkesindeki diplomatik temsilcilikleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak protesto eylemlerinin hedefi durumunda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html
israil
ürdün
amman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055604156_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_021d49cf9551cf570e8eeaa6ecb3a31e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ürdün, amman, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, silahlı çatışma, çatışma, polis, polis müdahalesi
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), ürdün, amman, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, silahlı çatışma, çatışma, polis, polis müdahalesi

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınında çatışma: Polis silahlı kişiyi öldürdü

09:55 24.11.2024
© AAÜrdün'de, İsrail'e yönelik protesto
Ürdün'de, İsrail'e yönelik protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA
Abone ol
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail'e ait diplomatik temsilciliklerin çevresinde yaşanan silahlı eylemlere bir yenisi daha eklendi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği yakınındaki er-Rabiyye bölgesinde silahlı bir kişi saldırı girişiminde bulundu.

Ürdün polisinden yapılan açıklamaya göre silahlı bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görevli polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Çatışmada 3 polis yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

İsrail'in Amman Büyükelçiliği, Filistin destekçilerinin gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor.

İsrail'in dünyanın birçok ülkesindeki diplomatik temsilcilikleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak protesto eylemlerinin hedefi durumunda.
İstanbul'da şiddetli fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
TÜRKİYE
Kuvvetli yağış, kar ve fırtına: 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?
07:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала