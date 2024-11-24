https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/tff-baskani-haciosmanoglundan-istifa-iddialariyla-ilgili-aciklama-1090768087.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarıyla ilgili açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T19:29+0300
2024-11-24T19:29+0300
2024-11-24T19:48+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
istifa
açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.TFF tarafından sosyal medyadan paylaşılan basın açıklamasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verildi.Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan basın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sivasspor-kasimpasa-macinin-spikeri-gundem-oldu-cay-molasi-verilsin-1090765798.html
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ibrahim hacıosmanoğlu, hacıosmanoğlu, tff, tff başkanı, ibrahim hacıosmanoğlu istifa
ibrahim hacıosmanoğlu, hacıosmanoğlu, tff, tff başkanı, ibrahim hacıosmanoğlu istifa
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarıyla ilgili açıklama
19:29 24.11.2024 (güncellendi: 19:48 24.11.2024)
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TFF tarafından sosyal medyadan paylaşılan basın açıklamasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verildi.
Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan basın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:
"Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."