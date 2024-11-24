https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sanayi-ve-teknoloji-bakani-fatih-kacirin-konvoyunda-kaza-ilce-baskani-hayatini-kaybetti--1090748193.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İlçe başkanı hayatını kaybetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İlçe başkanı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'dan ayrılmak üzere havaalanına giden yolda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza gerçekleşti. Kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T06:41+0300

2024-11-24T06:41+0300

2024-11-24T06:41+0300

türkiye

siyaset

ak parti

sanayi ve teknoloji bakanlığı

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

konvoy

trafik kazası

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ı havalimanına uğurlamak için yola çıkan AK Parti konvoyunda kaza meydana geldi.Kazada ağır yaralanan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.1'i 6 ağır 6 kişi yaralı Kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 koruma polisinin olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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siyaset, ak parti, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, konvoy, trafik kazası