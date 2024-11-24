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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İlçe başkanı hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İlçe başkanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'dan ayrılmak üzere havaalanına giden yolda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza gerçekleşti. Kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T06:41+0300
2024-11-24T06:41+0300
türkiye
siyaset
ak parti
sanayi ve teknoloji bakanlığı
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
konvoy
trafik kazası
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ı havalimanına uğurlamak için yola çıkan AK Parti konvoyunda kaza meydana geldi.Kazada ağır yaralanan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.1'i 6 ağır 6 kişi yaralı Kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 koruma polisinin olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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siyaset, ak parti, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, konvoy, trafik kazası
siyaset, ak parti, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, konvoy, trafik kazası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İlçe başkanı hayatını kaybetti

06:41 24.11.2024
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Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA
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Şanlıurfa'dan ayrılmak üzere havaalanına giden yolda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza gerçekleşti. Kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybettiği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ı havalimanına uğurlamak için yola çıkan AK Parti konvoyunda kaza meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1'i 6 ağır 6 kişi yaralı

Kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 koruma polisinin olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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