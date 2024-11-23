https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kastamonu-ankara-karayolu-kar-yagisi-sebebiyle-trafige-kapatildi-1090747899.html

Kastamonu-Ankara Karayolu kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatıldı

Kastamonu-Ankara Karayolu kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bölgesinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T23:53+0300

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türkiye

kar

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı bölümünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlar ile ağır tonajlı kamyon ve tırlar kar nedeniyle yolda kalırken tünel bölgesi 2 taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.Karayolları ve trafik ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.Yolda kalan tır sürücüsü Ahmet Bozkurt, gazetecilere, Ankara'dan Kastamonu'ya şeker pancarı götürdüğünü belirterek, "Kar yağışından dolayı dönüşte Ilgaz Dağı'nda yolda kaldık. Aracımız boş, o yüzden çıkamadık" dedi.Fevzi Uzun da "Yol kapalı olduğundan dolayı Ilgaz Dağı'nda kaldım. Çok fazla kar var. Şu anda da çok kar yağıyor. Yaklaşık 3 saattir burada yardım gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

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