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Rusya: NATO, Asya ülkelerine INF'yle yasaklanan saldırı silahları pompalıyor
Rusya: NATO, Asya ülkelerine INF'yle yasaklanan saldırı silahları pompalıyor
Sputnik Türkiye
Asya Pasifik bölgesindeki genel durumun olumsuz yönde ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, NATO'nun bölge ülkelerine... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, NATO'nun Asya ülkelerine Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile yasaklanan saldırı silahları pompaladığını vurguladı.Rus basınına demeç veren Rudenko, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la başlayacak yeni dönemde Asya Pasifik bölgesinde gerilimin tırmanma olasılığını değerlendirdi.2017'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde başlayan Rusya ve Çin'e yönelik ikili çevreleme projesinin ABD Başkanı Joe Biden döneminde daha da ileri taşındığını belirten Rudenko, "Aynı şey NATO mandasının küreselleşmesi için de söylenebilir. Cumhuriyetçiler tarafından ana hatları çizilen vektör, Demokratların yönetimi altında yasal olarak resmileştirildi ve Asya'nın silahlandırılmasında, INF'yle yasaklananlar da dahil dünyanın bu bölgesine saldırı silahları pompalanmasında keskin bir artışa yol açtı" dedi.Trump'ın yeni dönemdeki planlarına ilişkin bir tahminde bulunmayacağını kaydeden Rudenko, ancak Asya-Pasifik bölgesindeki genel durumun olumsuz yönde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.Rus yetkili, "Washington'un uzun vadeli politikası, Asya-Pasifik bölgesinde blok mekanizmalarından, seçilmiş üyelerin olduğu kapalı ittifaklardan ve çeşitli türden ortaklıklardan oluşan yeni ve güçlendirilmiş bir ağ sistemi yaratmaya odaklanıyor" ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, abd, nato, asya-pasifik, asya, inf, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), inf anlaşması, çin, donald trump, joe biden

Rusya: NATO, Asya ülkelerine INF'yle yasaklanan saldırı silahları pompalıyor

11:10 24.11.2024
© Sputnik / МИД РФRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / МИД РФ
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Asya Pasifik bölgesindeki genel durumun olumsuz yönde ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, NATO'nun bölge ülkelerine INF'yle yasaklanan saldırı silahları pompaladığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, NATO'nun Asya ülkelerine Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile yasaklanan saldırı silahları pompaladığını vurguladı.

Rus basınına demeç veren Rudenko, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la başlayacak yeni dönemde Asya Pasifik bölgesinde gerilimin tırmanma olasılığını değerlendirdi.

2017'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde başlayan Rusya ve Çin'e yönelik ikili çevreleme projesinin ABD Başkanı Joe Biden döneminde daha da ileri taşındığını belirten Rudenko, "Aynı şey NATO mandasının küreselleşmesi için de söylenebilir. Cumhuriyetçiler tarafından ana hatları çizilen vektör, Demokratların yönetimi altında yasal olarak resmileştirildi ve Asya'nın silahlandırılmasında, INF'yle yasaklananlar da dahil dünyanın bu bölgesine saldırı silahları pompalanmasında keskin bir artışa yol açtı" dedi.

Trump'ın yeni dönemdeki planlarına ilişkin bir tahminde bulunmayacağını kaydeden Rudenko, ancak Asya-Pasifik bölgesindeki genel durumun olumsuz yönde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Rus yetkili, "Washington'un uzun vadeli politikası, Asya-Pasifik bölgesinde blok mekanizmalarından, seçilmiş üyelerin olduğu kapalı ittifaklardan ve çeşitli türden ortaklıklardan oluşan yeni ve güçlendirilmiş bir ağ sistemi yaratmaya odaklanıyor" ifadelerini kullandı.
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