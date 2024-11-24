https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/putin-ve-erdogan-telefonda-konustu-1090764368.html

Putin ve Erdoğan telefonda konuştu

Putin ve Erdoğan telefonda konuştu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T16:12+0300

2024-11-24T16:12+0300

2024-11-24T16:47+0300

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recep tayyip erdoğan

rusya-türkiye ilişkileri

rus-türk ilişkileri

putin-erdoğan görüşmesi

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim'de Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.Rus-Türk gündemindeki ikili konuları istişare eden Putin ve Erdoğan, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinde verimliliğin arttığına vurgu yaptı. Liderler, bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları nezdinde temaslar kurulacağını kaydetti.Kremlin, açıklamanın sonunda, Putin ve Erdoğan'ın bazı uluslararası konuları istişare ettiklerini de aktardı.'Barış süreçlerine katkı vermeye hazırız'Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı ifade edildi. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti" denen açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirttiği bildirildi.

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya-türkiye ilişkileri, rus-türk ilişkileri, putin-erdoğan görüşmesi