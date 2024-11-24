Putin ve Erdoğan telefonda konuştu
16:12 24.11.2024 (güncellendi: 16:47 24.11.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim'de Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.
Rus-Türk gündemindeki ikili konuları istişare eden Putin ve Erdoğan, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinde verimliliğin arttığına vurgu yaptı. Liderler, bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları nezdinde temaslar kurulacağını kaydetti.
Kremlin, açıklamanın sonunda, Putin ve Erdoğan'ın bazı uluslararası konuları istişare ettiklerini de aktardı.
Rus-Türk gündemindeki ikili konuları istişare eden Putin ve Erdoğan, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinde verimliliğin arttığına vurgu yaptı. Liderler, bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları nezdinde temaslar kurulacağını kaydetti.
Kremlin, açıklamanın sonunda, Putin ve Erdoğan'ın bazı uluslararası konuları istişare ettiklerini de aktardı.
'Barış süreçlerine katkı vermeye hazırız'
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı ifade edildi.
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti" denen açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirttiği bildirildi.
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti" denen açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirttiği bildirildi.