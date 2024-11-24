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Peskov: Oreşnik gibi silahların geliştirme süreci tamamen gizli, Putin açıklayana kadar bilmiyordum
Peskov: Oreşnik gibi silahların geliştirme süreci tamamen gizli, Putin açıklayana kadar bilmiyordum
Sputnik Türkiye
Oreşnik füzesinin geliştirildiğinden kamuoyuyla birlikte haberdar olduğunu belirten Peskov, nükleer doktrindeki güncellemelerin Batı'ya bir mesaj niteliğinde... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T12:30+0300
2024-11-24T12:30+0300
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vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Oreşnik hipersonik balistik füzesi gibi silahların geliştirme sürecinin tamamen gizli olduğunu ve çok dar kapsamda kişi tarafından bilindiğini söyledi.Rossiya televizyonuna demeç veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullanıldığını kamuoyuna duyurduğu Oreşnik hipersonik balistik füzesi gibi silahların geliştirme sürecinden bahsetti.Kremlin Sözcüsü, "Elbette son derece dar bir grup biliyor. En yeni silah türlerinin geliştirilmesi, özellikle böyle bir jeopolitik durumda tamamen gizli bir süreç" dedi.Peskov, Putin'in kamuoyuna açıkladığı ana kadar kendisinin de böyle bir silahın geliştirildiğinden haberi olmadığının altını çizdi.'Nükleer doktrinin güncellenmesi Batı'ya bir mesaj' Kremlin Sözcüsü, Putin'in Rus nükleer doktrininin güncellenmesiyle ilgili kararnamesinin Batı'ya mesaj olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Güncellemelerin bir tesadüf olmadığının altını çizen Peskov, Putin'in başta gidici ABD yönetimi olmak üzere Batılı ülkeler tarafından tırmandırılan mevcut gerilime bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.'Rusya ile Batı arasındaki mevcut cepheleşmeyi körükleyen karşı taraf' Peskov, Rusya ile Batı arasındaki mevcut cepheleşmenin Batılı ülkeler tarafından körüklendiğini vurguladı. Kremlin Sözcüsü, Rus nükleer doktrinindeki değişikliklerin bu belgeyi Batılı ülkeler tarafından körüklenen mevcut cepheleşmeye uygun hale getirmek için yapıldığını belirtti. Peskov, "Devlet Başkanı Putin, doktrinimizi Batılı ülkeler tarafından körüklenen mevcut cepheleşmenin koşullarına adapte etmek için değişikliklerin hazırlanması talimatı verdi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/rusya-nato-asya-ulkelerine-infyle-yasaklanan-saldiri-silahlari-pompaliyor-1090752651.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, oreşnik , hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, balistik, balistik füze programı, kıtalararası balistik füze, balistik füze, cepheleşme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, oreşnik , hipersonik, hipersonik füze, hipersonik silah, balistik, balistik füze programı, kıtalararası balistik füze, balistik füze, cepheleşme

Peskov: Oreşnik gibi silahların geliştirme süreci tamamen gizli, Putin açıklayana kadar bilmiyordum

12:30 24.11.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Oreşnik füzesinin geliştirildiğinden kamuoyuyla birlikte haberdar olduğunu belirten Peskov, nükleer doktrindeki güncellemelerin Batı'ya bir mesaj niteliğinde olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Oreşnik hipersonik balistik füzesi gibi silahların geliştirme sürecinin tamamen gizli olduğunu ve çok dar kapsamda kişi tarafından bilindiğini söyledi.

Rossiya televizyonuna demeç veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullanıldığını kamuoyuna duyurduğu Oreşnik hipersonik balistik füzesi gibi silahların geliştirme sürecinden bahsetti.

Kremlin Sözcüsü, "Elbette son derece dar bir grup biliyor. En yeni silah türlerinin geliştirilmesi, özellikle böyle bir jeopolitik durumda tamamen gizli bir süreç" dedi.

Peskov, Putin'in kamuoyuna açıkladığı ana kadar kendisinin de böyle bir silahın geliştirildiğinden haberi olmadığının altını çizdi.

'Nükleer doktrinin güncellenmesi Batı'ya bir mesaj'

Kremlin Sözcüsü, Putin'in Rus nükleer doktrininin güncellenmesiyle ilgili kararnamesinin Batı'ya mesaj olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Güncellemelerin bir tesadüf olmadığının altını çizen Peskov, Putin'in başta gidici ABD yönetimi olmak üzere Batılı ülkeler tarafından tırmandırılan mevcut gerilime bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

'Rusya ile Batı arasındaki mevcut cepheleşmeyi körükleyen karşı taraf'

Peskov, Rusya ile Batı arasındaki mevcut cepheleşmenin Batılı ülkeler tarafından körüklendiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Rus nükleer doktrinindeki değişikliklerin bu belgeyi Batılı ülkeler tarafından körüklenen mevcut cepheleşmeye uygun hale getirmek için yapıldığını belirtti.

Peskov, "Devlet Başkanı Putin, doktrinimizi Batılı ülkeler tarafından körüklenen mevcut cepheleşmenin koşullarına adapte etmek için değişikliklerin hazırlanması talimatı verdi" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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