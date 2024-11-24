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Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız
Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Özel konuşmasında "Bu ülkede yüzde 51'e, 49 ile değil... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Özel, Sivas olaylarının meydana geldiği Madımak Oteli'ne ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na yaptığı ziyaretleri anımsatarak, her şeyin anayasal eşit vatandaşlıktan geçtiğini söyledi. Özel, "Bir farklılık bulalım, ayrıştıralım, uzaklaştıralım, uzak taraftakileri önce kutuplaştırıp sonra şeytanlaştıralım, bu sayede kendi arkamızı kalabalıklaştıralım" şeklindeki söylemin artık Türkiye'de işlemediğini kaydetti.Bu söylemi üretenlerin, "yoksulluk, haksızlık, eşitsizlik, açlık, işsizlik ve güvencesizlik" konuşulmasın derdinde olduğunu ifade eden Özgür Özel, şöyle devam etti:"Bu kendi seçmenine şunu demek, 'Haklısın, yoksulsun, işsizsin, açsın, güvencesizsin ama tehlike büyük, bir kere daha arkama geçmelisin. Yoksa bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, ülkeyi böldürecekler.' Yok öyle yağma. Bu ülkede, kimsenin bayrağı indirmesine de vatanı böldürmesine de ezanı dindirmesine de izin vermeyiz. Sizin bu söylemle iktidarınızı sürdürüp, o müezzine, imama zulmetmenize de o müezzine, imama maaş verirken, Alevi inancını yok saymanıza da izin vermeyeceğiz."'Bir toplum sözleşmesini hep beraber inşa etmeye ihtiyaç var'CHP Genel Başkanı Özel, ileride yeni Anayasa yapacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Çağın gereklerini karşılayan, darbenin kurumlarından, darbe pratiğinden kurtulmuş, tam olarak eşitlikçi, doğayı gören, çevreyi gören, örneğin yeni anayasal kavramları sahiplenen, belli eşitsizliklere, belli haksızlıklara farklı yönleriyle müdahale edebilen, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü, en önde, en müreffeh ve en barış içinde ülkelerinden bir tanesi haline getirebilecek bir toplum sözleşmesini hep beraber inşa etmeye ihtiyaç var. İlk önce bu iktidarı hep birlikte değiştireceğiz. Sonra oturacağız, gerçek bir toplum sözleşmesini tüm yönleriyle konuşacağız, hayata geçireceğiz. Bu ülkede yüzde 51'e, 49 ile değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa'yı, gerçekten eşitlikçi bir anayasayı yazarak, ülkeyi ikinci yüzyılda hep birlikte çok daha güçlü bir noktaya getireceğiz."'Kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır'Özel konuşmasında kayyum aramalarına değinerek "Esenyurt'a kayyum atanması da Mardin'de Ahmet Türk'e kayyum atanması da CHP'li ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır. Halkın iradesine kafa tutmaktır. 'Beni seçeceksin, tek seçenek benim, benden başkasını seçersen seçme hakkını elinden alırım' demektir" değerlendirmesini yaptı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, Başöğretmen Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bıraktı.
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24 kasım öğretmenler günü, yeni anayasa, özgür özel, chp, kayyum, anıtkabir, başöğretmen atatürk
24 kasım öğretmenler günü, yeni anayasa, özgür özel, chp, kayyum, anıtkabir, başöğretmen atatürk

Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız

14:53 24.11.2024 (güncellendi: 14:55 24.11.2024)
© FotoğrafÖzgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız
Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Fotoğraf
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CHP Genel Başkanı Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Özel konuşmasında "Bu ülkede yüzde 51'e, 49 ile değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa'yı, gerçekten eşitlikçi bir anayasayı yazarak, ülkeyi ikinci yüzyılda hep birlikte çok daha güçlü bir noktaya getireceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Özel, Sivas olaylarının meydana geldiği Madımak Oteli'ne ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na yaptığı ziyaretleri anımsatarak, her şeyin anayasal eşit vatandaşlıktan geçtiğini söyledi. Özel, "Bir farklılık bulalım, ayrıştıralım, uzaklaştıralım, uzak taraftakileri önce kutuplaştırıp sonra şeytanlaştıralım, bu sayede kendi arkamızı kalabalıklaştıralım" şeklindeki söylemin artık Türkiye'de işlemediğini kaydetti.
Bu söylemi üretenlerin, "yoksulluk, haksızlık, eşitsizlik, açlık, işsizlik ve güvencesizlik" konuşulmasın derdinde olduğunu ifade eden Özgür Özel, şöyle devam etti:
"Bu kendi seçmenine şunu demek, 'Haklısın, yoksulsun, işsizsin, açsın, güvencesizsin ama tehlike büyük, bir kere daha arkama geçmelisin. Yoksa bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, ülkeyi böldürecekler.' Yok öyle yağma. Bu ülkede, kimsenin bayrağı indirmesine de vatanı böldürmesine de ezanı dindirmesine de izin vermeyiz. Sizin bu söylemle iktidarınızı sürdürüp, o müezzine, imama zulmetmenize de o müezzine, imama maaş verirken, Alevi inancını yok saymanıza da izin vermeyeceğiz."
© FotoğrafCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı
© Fotoğraf

'Bir toplum sözleşmesini hep beraber inşa etmeye ihtiyaç var'

CHP Genel Başkanı Özel, ileride yeni Anayasa yapacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Çağın gereklerini karşılayan, darbenin kurumlarından, darbe pratiğinden kurtulmuş, tam olarak eşitlikçi, doğayı gören, çevreyi gören, örneğin yeni anayasal kavramları sahiplenen, belli eşitsizliklere, belli haksızlıklara farklı yönleriyle müdahale edebilen, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü, en önde, en müreffeh ve en barış içinde ülkelerinden bir tanesi haline getirebilecek bir toplum sözleşmesini hep beraber inşa etmeye ihtiyaç var. İlk önce bu iktidarı hep birlikte değiştireceğiz. Sonra oturacağız, gerçek bir toplum sözleşmesini tüm yönleriyle konuşacağız, hayata geçireceğiz. Bu ülkede yüzde 51'e, 49 ile değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa'yı, gerçekten eşitlikçi bir anayasayı yazarak, ülkeyi ikinci yüzyılda hep birlikte çok daha güçlü bir noktaya getireceğiz."

'Kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır'

Özel konuşmasında kayyum aramalarına değinerek "Esenyurt'a kayyum atanması da Mardin'de Ahmet Türk'e kayyum atanması da CHP'li ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlardaki esas mesele halkı cezalandırmaktır. Halkın iradesine kafa tutmaktır. 'Beni seçeceksin, tek seçenek benim, benden başkasını seçersen seçme hakkını elinden alırım' demektir" değerlendirmesini yaptı.
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakÖzgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız
Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, Başöğretmen Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bıraktı.
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