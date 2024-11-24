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Erdoğan: Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum
Erdoğan: Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal edenler başta olmak... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T13:22+0300
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24 kasım öğretmenler günü
recep tayyip erdoğan
öğretmenler günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebşyle yayımladığı mesajında "Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html
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24 kasım öğretmenler günü, recep tayyip erdoğan, öğretmenler günü, cumhurbaşkanı
24 kasım öğretmenler günü, recep tayyip erdoğan, öğretmenler günü, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum

13:22 24.11.2024
© FotoğrafErdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Erdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal edenler başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebşyle yayımladığı mesajında "Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.
Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin ve tüm illerden gelen öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda
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