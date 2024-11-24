https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/erdogan-sehit-olan-ogretmenlerimiz-basta-olmak-uzere-vefat-eden-tum-ogretmenlerimizi-rahmetle-yad-1090757287.html

Erdoğan: Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum

Erdoğan: Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal edenler başta olmak... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T13:22+0300

2024-11-24T13:22+0300

2024-11-24T13:22+0300

türkiye

24 kasım öğretmenler günü

recep tayyip erdoğan

öğretmenler günü

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebşyle yayımladığı mesajında "Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerin gününü tebrik etti.Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/milli-egitim-bakani-tekin-ve-tum-illerden-gelen-ogretmenler-basogretmen-ataturkun-huzurunda-1090751944.html

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Sputnik Türkiye

24 kasım öğretmenler günü, recep tayyip erdoğan, öğretmenler günü, cumhurbaşkanı