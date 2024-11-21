Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/antrenorden-futbolcusuna-kufur-ve-siddet-ayagima-sakasina-vurmustu-baristik-1090659870.html
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği görüntüler yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından darp edilen futbolcu... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:42+0300
2024-11-21T15:42+0300
türkiye
antrenör
kayseri
futbolcu
şiddet
küfür etmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090659712_0:173:500:454_1920x0_80_0_0_cf6f25e38419aba4814f1338f39b911c.jpg
Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında maç sonrası oyuncusuna şiddet uygulayan antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun görüntüler sosyal medyada yayıldı.Videoda antrenörün futbolcuya vurduğu ve küfür ettiği anların kaydı var.'Şakasına vurmuştu'Görüntülerin yayılmasıyla antrenörün tepki görmesi üzerine futbolcu bir video kaydetti. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, “Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, ‘hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/futbolcu-icardiden-wanda-naraya-psikolojik-siddet-suclamasi-beni-tum-dunyanin-onunde-bir-aptal-1090437752.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090659712_0:126:500:501_1920x0_80_0_0_3d32c71767c0409154a0f34a97ead3ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antrenör, kayseri, futbolcu, şiddet, küfür etmek
antrenör, kayseri, futbolcu, şiddet, küfür etmek

Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'

15:42 21.11.2024
© İHA / ALİ GÖÇ-AW333375Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA / ALİ GÖÇ-AW333375
Abone ol
Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği görüntüler yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından darp edilen futbolcu antrenörün şakasına vurduğunu söyledi ve 'barıştık' dedi.
Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında maç sonrası oyuncusuna şiddet uygulayan antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Videoda antrenörün futbolcuya vurduğu ve küfür ettiği anların kaydı var.

'Şakasına vurmuştu'

Görüntülerin yayılmasıyla antrenörün tepki görmesi üzerine futbolcu bir video kaydetti. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, “Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, ‘hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” ifadelerini kullandı.
Wanda Nara, Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
YAŞAM
Futbolcu Icardi'den Wanda Nara'ya 'psikolojik şiddet' suçlaması: Beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti
15 Kasım, 14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала