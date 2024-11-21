https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/antrenorden-futbolcusuna-kufur-ve-siddet-ayagima-sakasina-vurmustu-baristik-1090659870.html
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği görüntüler yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından darp edilen futbolcu... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T15:42+0300
2024-11-21T15:42+0300
2024-11-21T15:42+0300
türkiye
antrenör
kayseri
futbolcu
şiddet
küfür etmek
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Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında maç sonrası oyuncusuna şiddet uygulayan antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun görüntüler sosyal medyada yayıldı.Videoda antrenörün futbolcuya vurduğu ve küfür ettiği anların kaydı var.'Şakasına vurmuştu'Görüntülerin yayılmasıyla antrenörün tepki görmesi üzerine futbolcu bir video kaydetti. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, “Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, ‘hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/futbolcu-icardiden-wanda-naraya-psikolojik-siddet-suclamasi-beni-tum-dunyanin-onunde-bir-aptal-1090437752.html
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antrenör, kayseri, futbolcu, şiddet, küfür etmek
antrenör, kayseri, futbolcu, şiddet, küfür etmek
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'
Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği görüntüler yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından darp edilen futbolcu antrenörün şakasına vurduğunu söyledi ve 'barıştık' dedi.
Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında maç sonrası oyuncusuna şiddet uygulayan antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Videoda antrenörün futbolcuya vurduğu ve küfür ettiği anların kaydı var.
Görüntülerin yayılmasıyla antrenörün tepki görmesi üzerine futbolcu bir video kaydetti. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, “Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, ‘hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” ifadelerini kullandı.