https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/antrenorden-futbolcusuna-kufur-ve-siddet-ayagima-sakasina-vurmustu-baristik-1090659870.html

Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'

Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet: 'Ayağıma şakasına vurmuştu, barıştık'

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir antrenörün soyunma odasında futbolcusuna küfür ederek darp ettiği görüntüler yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından darp edilen futbolcu... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T15:42+0300

2024-11-21T15:42+0300

2024-11-21T15:42+0300

türkiye

antrenör

kayseri

futbolcu

şiddet

küfür etmek

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Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında maç sonrası oyuncusuna şiddet uygulayan antrenör Deniz Niğdelioğlu'nun görüntüler sosyal medyada yayıldı.Videoda antrenörün futbolcuya vurduğu ve küfür ettiği anların kaydı var.'Şakasına vurmuştu'Görüntülerin yayılmasıyla antrenörün tepki görmesi üzerine futbolcu bir video kaydetti. Kendisinin tepkisi sonrası hocasının yavaşça boğazını sıktığını söyleyen futbolcu, “Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. Deniz hocaya, ‘hayırdır hoca' dedim. Deniz hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık” ifadelerini kullandı.

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antrenör, kayseri, futbolcu, şiddet, küfür etmek