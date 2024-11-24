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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/karsta-gece-korkutan-deprem--1090748332.html
Kars'ta gece korkutan deprem
Kars'ta gece korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Gece 04:47'de Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Son dönemde bölgede hali hazırda birçok deprem de yaşanmıştı. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T06:49+0300
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AFAD Deprem'in aktardığı bilgilere göre, gece saat 04:47'de Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.71 kilometre olarak kaydedildi.Kars, son dönemde de birçok 4 arasında artçı depremlerle sarsılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sanayi-ve-teknoloji-bakani-fatih-kacirin-konvoyunda-kaza-ilce-baskani-hayatini-kaybetti--1090748193.html
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kars

Kars'ta gece korkutan deprem

06:49 24.11.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA
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Gece 04:47'de Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Son dönemde bölgede hali hazırda birçok deprem de yaşanmıştı.
AFAD Deprem'in aktardığı bilgilere göre, gece saat 04:47'de Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.71 kilometre olarak kaydedildi.
Kars, son dönemde de birçok 4 arasında artçı depremlerle sarsılmıştı.
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