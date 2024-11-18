https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-gocuk-enkaz-altinda-kalan-kepce-operatoru-kurtarildi-1090526560.html
Malatya'da yıkım sırasında göçük: Enkaz altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı
Malatya'da yıkım sırasında göçük: Enkaz altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Malatya'da 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmasında göçük meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T18:25+0300
2024-11-18T18:25+0300
2024-11-18T18:25+0300
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yıkım
afad
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Malatya Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı binada hasarlı bina yıkım çalışmasında işçilerin üzerine göçtü.6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremde hasar alan 4 katlı binada yıkım çalışmasında göçük yaşandı. Malatya'da yaşanan göçükte kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken işçi Hamza Ç. 1 saat süren kurtarma çalışmalarında sağ olarak hastaneye kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırması'nda tedavi altına alınan Hamza Ç.'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-4-katli-binada-gocuk-kepce-operatoru-enkaz-altinda-kaldi-1090520476.html
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malatya, malatya valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi, kepçe, kepçe operatörü, yıkım, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akut
malatya, malatya valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi, kepçe, kepçe operatörü, yıkım, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akut
Malatya'da yıkım sırasında göçük: Enkaz altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı
Malatya'da 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmasında göçük meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı.
Malatya Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı binada hasarlı bina yıkım çalışmasında işçilerin üzerine göçtü.
6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremde hasar alan 4 katlı binada yıkım çalışmasında göçük yaşandı. Malatya'da yaşanan göçükte kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken işçi Hamza Ç. 1 saat süren kurtarma çalışmalarında sağ olarak hastaneye kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırması'nda tedavi altına alınan Hamza Ç.'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.