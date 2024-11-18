https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-gocuk-enkaz-altinda-kalan-kepce-operatoru-kurtarildi-1090526560.html

Malatya'da yıkım sırasında göçük: Enkaz altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı

Malatya'da yıkım sırasında göçük: Enkaz altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Malatya'da 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde hasar alan 4 katlı binanın yıkım çalışmasında göçük meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan kepçe... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T18:25+0300

2024-11-18T18:25+0300

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türkiye

malatya

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afad

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Malatya Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı binada hasarlı bina yıkım çalışmasında işçilerin üzerine göçtü.6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremde hasar alan 4 katlı binada yıkım çalışmasında göçük yaşandı. Malatya'da yaşanan göçükte kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken işçi Hamza Ç. 1 saat süren kurtarma çalışmalarında sağ olarak hastaneye kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırması'nda tedavi altına alınan Hamza Ç.'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/malatyada-yikim-sirasinda-4-katli-binada-gocuk-kepce-operatoru-enkaz-altinda-kaldi-1090520476.html

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