Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
11:19
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
11:38
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kayyum-atanmisti-tuncelinin-sosyal-medya-hesabi-ismi-degistirildi--1090749847.html
Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi
Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi
Sputnik Türkiye
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T08:02+0300
2024-11-24T08:02+0300
türkiye
kayyum
tunceli
ovacık
ovacık belediyesi
dersim
kürt
kürt seçmen
kürt sorunu
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116368_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abe3683c8a5a929f1a46ca2f26bd031b.jpg
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi. Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kayyum-karari-sonrasi-tunceli-genelinde-eylem-ve-etkinlik-yapilmasi-10-gun-sureyle-yasaklandi-1090725174.html
türkiye
tunceli
ovacık
dersim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116368_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77e2fb16a0df62d77e97307803a506a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayyum, tunceli, ovacık, ovacık belediyesi, dersim, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, ak parti
kayyum, tunceli, ovacık, ovacık belediyesi, dersim, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, ak parti

Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi

08:02 24.11.2024
© İHATunceli Valiliği
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA
Abone ol
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.
Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.
Tunceli Belediyesi
Tunceli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
Tunceli Belediyesi
Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
TÜRKİYE
Kayyum kararı sonrası Tunceli genelinde eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı
22 Kasım, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала