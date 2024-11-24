https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kayyum-atanmisti-tuncelinin-sosyal-medya-hesabi-ismi-degistirildi--1090749847.html
Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi
Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi
Sputnik Türkiye
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T08:02+0300
2024-11-24T08:02+0300
2024-11-24T08:02+0300
türkiye
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tunceli
ovacık
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dersim
kürt
kürt seçmen
kürt sorunu
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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi. Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kayyum-karari-sonrasi-tunceli-genelinde-eylem-ve-etkinlik-yapilmasi-10-gun-sureyle-yasaklandi-1090725174.html
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kayyum, tunceli, ovacık, ovacık belediyesi, dersim, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, ak parti
kayyum, tunceli, ovacık, ovacık belediyesi, dersim, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, ak parti
Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi
Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.
Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.
Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.