https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kayyum-atanmisti-tuncelinin-sosyal-medya-hesabi-ismi-degistirildi--1090749847.html

Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi

Kayyum atanmıştı: Tunceli'nin sosyal medya hesabı ismi değiştirildi

Sputnik Türkiye

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 'Dersim Belediyesi' olan sosyal medya kullanıcı ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T08:02+0300

2024-11-24T08:02+0300

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türkiye

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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi. Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/kayyum-karari-sonrasi-tunceli-genelinde-eylem-ve-etkinlik-yapilmasi-10-gun-sureyle-yasaklandi-1090725174.html

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