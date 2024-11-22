Kayyum kararı sonrası Tunceli genelinde eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı
23:44 22.11.2024 (güncellendi: 23:53 22.11.2024)
© İHATunceli Valiliği
© İHA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılması sonrası yaşananların ardından Tunceli Valiliği, il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Tunceli Valiliği, il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurarak, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındığı bilgisi verildi.
İlde sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği belirtilen duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"İlimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker, afiş, pankart asma, her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde 1 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."