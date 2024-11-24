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Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek
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Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde gelecek hafta yağışlar kar şeklinde olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T16:54+0300
2024-11-24T16:54+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, 28 Kasım Perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini ifade eden Çelik, "Yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış var. Salı günü İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek. Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek" diye konuştu.25 Kasım Pazartesi kuvvetli yağışlarÇelik, 25 Kasım Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların oldukça kuvvetli olacağını belirtti. Cengiz Çelik, yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini bildirdi.Ankara'da karlı, İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak3 büyükşehirdeki 3 günlük hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, yağış beklenmeyen İstanbul'da, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, en düşük sıcaklığın 4-5, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında tahmin edildiğini söyledi.Çelik, Ankara'da gece yarısından itibaren kar beklendiğini, daha sonra aralıklarla kar görüleceğini belirterek, "Gündüz Ankara'da kar yağışı beklemiyoruz. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık 1-2 derece civarında seyredecek" dedi.İzmir'de yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava görüleceğini bildiren Çelik, "İzmir'de yarın 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak" diye konuştu.
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kar, kar yağışı, yağmur, hava durumu, istanbul hava durumu
kar, kar yağışı, yağmur, hava durumu, istanbul hava durumu

Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek

16:54 24.11.2024
© AA / Mehmet Emin GürbüzKar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca devam edecek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
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Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç yurt genelinde gelecek hafta yağışlar kar şeklinde olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Yağışların, 28 Kasım Perşembe günü yurdu terk edeceği kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, 28 Kasım Perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini ifade eden Çelik, "Yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış var. Salı günü İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek. Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek" diye konuştu.

25 Kasım Pazartesi kuvvetli yağışlar

Çelik, 25 Kasım Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların oldukça kuvvetli olacağını belirtti. Cengiz Çelik, yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri haricinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini bildirdi.

Ankara'da karlı, İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak

3 büyükşehirdeki 3 günlük hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, yağış beklenmeyen İstanbul'da, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, en düşük sıcaklığın 4-5, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece civarında tahmin edildiğini söyledi.
Çelik, Ankara'da gece yarısından itibaren kar beklendiğini, daha sonra aralıklarla kar görüleceğini belirterek, "Gündüz Ankara'da kar yağışı beklemiyoruz. En düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklık 1-2 derece civarında seyredecek" dedi.
İzmir'de yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava görüleceğini bildiren Çelik, "İzmir'de yarın 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak" diye konuştu.
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