https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/antalyaya-kar-yagdi-masa-ve-sandalyeler-beyaza-burundu-1090241976.html
Antalya'ya kar yağdı: Masa ve sandalyeler beyaza büründü
Antalya'ya kar yağdı: Masa ve sandalyeler beyaza büründü
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Antalya'da hava sıcaklarının 10 dereceye kadar düşmesi ile sağanak yağışlar başladı. Bölgede yağmurlar başlarken yüksek kesimlerde kar etkili oldu. 2 bin 365... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T20:55+0300
2024-11-10T20:55+0300
2024-11-10T20:55+0300
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı turistik tesislerdeki halkı heyecanlandırdı.Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Antalya'nın Tahtalı Dağı'nda bulunan Olympos Teleferik Alanı kar yağışı ile beyaza bürünürken turistler o anları cep telefonları ile görüntüledi. 10 Kasım nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini seyretmek isteyenler ise sağanak yağmur altında kaldı.Antalya hava durumu nasıl?Antalya'da hava durumu 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise yerini güneşe bırakacağı açıklandı. 12 Kasım Salı günü: Aralıklı Yağmur 22°13 Kasım Çarşamba günü: Az Bulutlu 23°14 Kasım Perşembe günü: Parçalı Bulutlu 24°15 Kasım Cuma günü: Parçalı Bulutlu 24°
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antalya hava durumu, antalya kar yağışı
antalya hava durumu, antalya kar yağışı
Antalya'ya kar yağdı: Masa ve sandalyeler beyaza büründü
Antalya'da hava sıcaklarının 10 dereceye kadar düşmesi ile sağanak yağışlar başladı. Bölgede yağmurlar başlarken yüksek kesimlerde kar etkili oldu. 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda bulunan Olympos Teleferik alanındaki masa ve sandalyeler beyaza büründü.
Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı turistik tesislerdeki halkı heyecanlandırdı.
Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Antalya'nın Tahtalı Dağı'nda bulunan Olympos Teleferik Alanı kar yağışı ile beyaza bürünürken turistler o anları cep telefonları ile görüntüledi. 10 Kasım nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini seyretmek isteyenler ise sağanak yağmur altında kaldı.
Antalya hava durumu nasıl?
Antalya'da hava durumu 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise yerini güneşe bırakacağı açıklandı.
12 Kasım Salı günü: Aralıklı Yağmur 22°
13 Kasım Çarşamba günü: Az Bulutlu 23°
14 Kasım Perşembe günü: Parçalı Bulutlu 24°
15 Kasım Cuma günü: Parçalı Bulutlu 24°