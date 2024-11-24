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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleriyle ilgili valilikten açıklama: Beyoğlu'nda yasaklandı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleriyle ilgili valilikten açıklama: Beyoğlu'nda yasaklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında kentte düzenlenecek etkinliklerin 25 Kasım 00.01'den itibaren... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada 24 Ocak 2024 tarihli '2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları' başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği belirtildi.Açıklamada, bazı sosyal medyada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı ifade edildi.Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/tff-baskani-haciosmanoglundan-istifa-iddialariyla-ilgili-aciklama-1090768087.html
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleriyle ilgili valilikten açıklama: Beyoğlu'nda yasaklandı

21:46 24.11.2024 (güncellendi: 21:54 24.11.2024)
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 İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında kentte düzenlenecek etkinliklerin 25 Kasım 00.01'den itibaren yasaklandığını duyurdu. Valilik gösteriler için 40 alan belirlendiğini belirtti.
İstanbul Valiliği 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada 24 Ocak 2024 tarihli '2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları' başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, bazı sosyal medyada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı ifade edildi.
Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır."

Açıklamada, provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."
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