https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/istanbul-valiligi-acikladi-kadina-yonelik-siddete-karsi-mucadele-gunu-etkinlikleri-yasaklandi-1090770409.html

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleriyle ilgili valilikten açıklama: Beyoğlu'nda yasaklandı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleriyle ilgili valilikten açıklama: Beyoğlu'nda yasaklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında kentte düzenlenecek etkinliklerin 25 Kasım 00.01'den itibaren... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T21:46+0300

2024-11-24T21:46+0300

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türkiye

istanbul

etkinlik

yasak

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada 24 Ocak 2024 tarihli '2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları' başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği belirtildi.Açıklamada, bazı sosyal medyada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı ifade edildi.Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

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