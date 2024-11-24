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İliç'teki heyelana ilişkin ÇED'i kapsayan yeni bilirkişi raporu: Bakanlık yetkilileri kusurlu değil
İliç'teki heyelana ilişkin ÇED'i kapsayan yeni bilirkişi raporu: Bakanlık yetkilileri kusurlu değil
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hazırlanan yeni raporda... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını kapsayan yeni bilirkişi raporu hazırlandı.Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Başsavcılığa sunulan 42 sayfalık yeni bilirkişi raporunda kazanın teknik boyutları değerlendirildi.İstanbul Teknik, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Gazi üniversitelerinden çevre, inşaat, jeoloji ve maden yüksek mühendislerinden oluşan 12 kişilik bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan raporda, belgeler, teknik raporlar, ifade tutanakları, izin belgeleri, ölçüm sonuçları, laboratuvar deney sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, şirketin organizasyon şeması, savcılık tarafından daha önce alınan raporlar ile dosyada bulunan tüm teknik rapor ve mütalaalar ile yazışmalar detaylı olarak incelendi."İşletme aşamasında meydana gelen kazaların doğrudan ÇED raporunun sorumluluğu altında olmadığı" ifade edilen yeni bilirkişi raporunda raporunda şu değerlendirmelerde bulunuldu:'Kazanın ÇED raporu ile ilişkilendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır'Teknik raporlar, ifade tutanakları, izin belgeleri, ölçüm sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, şirketin organizasyon şeması gibi tüm bilgi ve belgelerin incelendiği ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:
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maden, maden faciası, iliç, çevre ve şehircilik bakanlığı
maden, maden faciası, iliç, çevre ve şehircilik bakanlığı

İliç'teki heyelana ilişkin ÇED'i kapsayan yeni bilirkişi raporu: Bakanlık yetkilileri kusurlu değil

22:29 24.11.2024 (güncellendi: 22:31 24.11.2024)
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya
 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hazırlanan yeni raporda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını kapsayan yeni bilirkişi raporu hazırlandı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Başsavcılığa sunulan 42 sayfalık yeni bilirkişi raporunda kazanın teknik boyutları değerlendirildi.
İstanbul Teknik, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Gazi üniversitelerinden çevre, inşaat, jeoloji ve maden yüksek mühendislerinden oluşan 12 kişilik bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan raporda, belgeler, teknik raporlar, ifade tutanakları, izin belgeleri, ölçüm sonuçları, laboratuvar deney sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, şirketin organizasyon şeması, savcılık tarafından daha önce alınan raporlar ile dosyada bulunan tüm teknik rapor ve mütalaalar ile yazışmalar detaylı olarak incelendi.
"İşletme aşamasında meydana gelen kazaların doğrudan ÇED raporunun sorumluluğu altında olmadığı" ifade edilen yeni bilirkişi raporunda raporunda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Rapor, işletmeye çevresel risklere karşı nasıl önlemler alması gerektiğini bildirir fakat bu önlemlerin uygulanması ve işletme süreçlerinin yönetimi tamamen projenin sahibine aittir. Dolayısıyla, kazalar genellikle tasarım veya işletme hatalarından kaynaklanıyorsa, ÇED raporu sorumlu tutulamaz ancak raporda belirtilen tedbirlerin göz ardı edilmesi veya yetersiz uygulanması durumunda işletme hukuki sorumluluk taşıyacaktır. Bu nedenle, ÇED raporları sadece bir rehber değil, işletmenin tüm süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yasal ve çevresel bir taahhüttür ve işletme için bağlayıcıdır. Sonuç olarak, çok sayıda kurumun olumlu görüşü ve bir dizi bilimsel ve teknik araştırmaya dayanarak, 7 Ekim 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Anagold AŞ Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi ÇED Olumlu Kararı'nda herhangi bir şekilde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

7 Ekim 2021 tarihli Çöpler Kompleksi Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi ÇED Olumlu Kararı'nın iptali için TMMOB tarafından açılan davada, mahkemenin talebi ile konusunda uzman akademisyenler tarafından oluşturulan bilirkişi raporu yazılmış ve hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğu neticesine varılmıştır. 15 Mart 2024 ve 23 Mayıs 2024 tarihlerinde hazırlanan iki bilirkişi raporunda da olayın iş kazası olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda, ÇED olumlu kararı veren kurum çalışanlarının ve yetkililerinin kusurlu olmayacağı kanaatine ulaşılmıştır."

'Kazanın ÇED raporu ile ilişkilendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır'

Teknik raporlar, ifade tutanakları, izin belgeleri, ölçüm sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, şirketin organizasyon şeması gibi tüm bilgi ve belgelerin incelendiği ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:
"Tüm bu değerlendirmelerin ışığında heyetimizce, söz konusu kazanın ÇED raporu ile ilişkilendirilemeyeceği, kazanın ayrı bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiği, doğrudan neticenin oluşumuna tesir etmeyen, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlalinden oluşacak icrai veya ihmali davranışları olmayan kamu adına görev yapan ilgili Bakanlığın ve genel müdürlüklerin sorumlu tutulamayacağı göz önüne alındığında, uygulama esnasındaki varsa olumsuzluklardan sorumlu tutulması beklenemeyeceğinden, söz konusu ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin ve ilgililerin kusurlu olarak değerlendirilemeyeceği ve iş kazasının meydana gelmesinde kaza sonucu oluşan ölüm, yaralanmalar ve çevrede oluşan kirlenmeye dair sorumluluğu bulunmadığı görüşüne varıldığından dolayı, ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."
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