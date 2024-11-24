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Hizbullah, İsrail’in askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenledi
Hizbullah, İsrail’in askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Hizbullah güçlerinin, İsrail ordusuna ait Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlediği bildirildi. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T19:35+0300
2024-11-24T19:53+0300
dünya
hizbullah
israil
israil ordusu (idf)
istihbarat
üs
füze saldırısı
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Hizbullah basın servisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Tel Aviv’in banliyösünde yer alan Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlendi.Açıklamada , ”İslami direniş hareketinin savaşçıları Tel Aviv’in banliyösünde, Lübnan-Filistin sınırına 110 kilometre uzaklıkta yer alan askeri İstihbarat 8200’e ait Glilot üssünü hassas füzelerle vurdu” ifadelerine yer verildi.Hizbullah’ın bu saldırısı, İsrail sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere bir günde yapılan üçüncü saldırı oldu.Hizbullah’ın bir başka açıklamasında ise İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınında yer alan Mitula yerleşimindeki operasyon karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği, Akka kentinde ise Şaraga üssünün vurulduğu ifade edildi.Lübnan direniş güçleri, İsrail’in Dişon yerleşiminde de Lübnan’daki yerleşimlerini vuran topçu birliklerine saldırı düzenledi.Hizbullah’ın açıklamalarına göre, Pazar günü boyunca İsrail ordusunun sınırın farklı yerlerinde konuşlanan askerlerine yaklaşık 10 saldırı düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/hizbullah-israilin-asdod-donanma-ussu-ile-tel-avivdeki-bazi-hedefleri-vurdu-1090763738.html
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hizbullah, israil, israil ordusu (idf), istihbarat, üs, füze saldırısı
hizbullah, israil, israil ordusu (idf), istihbarat, üs, füze saldırısı

Hizbullah, İsrail’in askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenledi

19:35 24.11.2024 (güncellendi: 19:53 24.11.2024)
© AA / Mostafa Alkhroufİsrail Hizbullah çatışmaları
İsrail Hizbullah çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© AA / Mostafa Alkhrouf
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Hizbullah güçlerinin, İsrail ordusuna ait Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Hizbullah basın servisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Tel Aviv’in banliyösünde yer alan Glilot askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Açıklamada , ”İslami direniş hareketinin savaşçıları Tel Aviv’in banliyösünde, Lübnan-Filistin sınırına 110 kilometre uzaklıkta yer alan askeri İstihbarat 8200’e ait Glilot üssünü hassas füzelerle vurdu” ifadelerine yer verildi.
Hizbullah’ın bu saldırısı, İsrail sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere bir günde yapılan üçüncü saldırı oldu.
Hizbullah’ın bir başka açıklamasında ise İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınında yer alan Mitula yerleşimindeki operasyon karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği, Akka kentinde ise Şaraga üssünün vurulduğu ifade edildi.
Lübnan direniş güçleri, İsrail’in Dişon yerleşiminde de Lübnan’daki yerleşimlerini vuran topçu birliklerine saldırı düzenledi.
Hizbullah’ın açıklamalarına göre, Pazar günü boyunca İsrail ordusunun sınırın farklı yerlerinde konuşlanan askerlerine yaklaşık 10 saldırı düzenlendi.
israil tel aviv patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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Hizbullah, İsrail'in Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı hedefleri vurdu
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