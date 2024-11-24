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Hizbullah, İsrail'in Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı hedefleri vurdu
Hizbullah, İsrail'in Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı hedefleri vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları giderek daha şiddetli hale gelirken Hizbullah güçleri, İsrail ordusuna ait Aşdod Donanma Üssü ile Tel... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T15:56+0300
2024-11-24T15:56+0300
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lübnan güçleri
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Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail'in güneyindeki Aşdod Donanma Üssü ve başkent Tel Aviv'deki askeri hedeflere füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlendi.Hizbullah'ın açıklamasında "İslami direniş hareketinin savaşçıları, Lübnan-Filistin sınırına 150 km mesafede bulunan Aşdod'daki deniz üssüne insansız hava araçlarıyla saldırdı. Tüm hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.Tel Aviv kentindeki bazı askeri hedeflerin de vurulduğunu bildiren Hizbullah, operasyonun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişini desteklemek ve aynı zamanda Lübnan'ı İsrail saldırganlığından korumak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.Bu arada basına yansıyan haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Tel Aviv'in Petah Tikva semtindeki bazı binalara füzelerin isabet ettiği ve yaşanan patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
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israil, aşdod, donanma üssü, tel aviv, hizbullah, lübnan, lübnan güçleri, filistin, gazze, gazze şeridi
israil, aşdod, donanma üssü, tel aviv, hizbullah, lübnan, lübnan güçleri, filistin, gazze, gazze şeridi

Hizbullah, İsrail'in Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı hedefleri vurdu

15:56 24.11.2024
© Mostafa Alkharoufisrail tel aviv patlama
israil tel aviv patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Mostafa Alkharouf
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İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları giderek daha şiddetli hale gelirken Hizbullah güçleri, İsrail ordusuna ait Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı askeri hedefleri vurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail'in güneyindeki Aşdod Donanma Üssü ve başkent Tel Aviv'deki askeri hedeflere füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlendi.

Hizbullah'ın açıklamasında "İslami direniş hareketinin savaşçıları, Lübnan-Filistin sınırına 150 km mesafede bulunan Aşdod'daki deniz üssüne insansız hava araçlarıyla saldırdı. Tüm hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv kentindeki bazı askeri hedeflerin de vurulduğunu bildiren Hizbullah, operasyonun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişini desteklemek ve aynı zamanda Lübnan'ı İsrail saldırganlığından korumak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu arada basına yansıyan haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Tel Aviv'in Petah Tikva semtindeki bazı binalara füzelerin isabet ettiği ve yaşanan patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
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