Hizbullah, İsrail'in Aşdod Donanma Üssü ile Tel Aviv'deki bazı hedefleri vurdu

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail'in güneyindeki Aşdod Donanma Üssü ve başkent Tel Aviv'deki askeri hedeflere füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlendi.



Hizbullah'ın açıklamasında "İslami direniş hareketinin savaşçıları, Lübnan-Filistin sınırına 150 km mesafede bulunan Aşdod'daki deniz üssüne insansız hava araçlarıyla saldırdı. Tüm hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.



Tel Aviv kentindeki bazı askeri hedeflerin de vurulduğunu bildiren Hizbullah, operasyonun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişini desteklemek ve aynı zamanda Lübnan'ı İsrail saldırganlığından korumak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.



Bu arada basına yansıyan haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Tel Aviv'in Petah Tikva semtindeki bazı binalara füzelerin isabet ettiği ve yaşanan patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.