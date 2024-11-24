https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/medvedevden-avrupaya-oresnik-uyarisi-savasi-desteklemeye-son-verseniz-daha-iyi-olur-1090760858.html

Medvedev'den Avrupa'ya 'Oreşnik' uyarısı: 'Savaşı desteklemeye son verseniz daha iyi olur'

Medvedev'den Avrupa'ya 'Oreşnik' uyarısı: 'Savaşı desteklemeye son verseniz daha iyi olur'

Sputnik Türkiye

Avrupalıların kafasında Oreşnik füzesinin imkan ve kabiliyetleriyle ilgili soru işaretleri olduğunu kaydeden Medvedev, bu hipersonik balistik füzenin... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T14:59+0300

2024-11-24T14:59+0300

2024-11-24T14:59+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

oreşnik

avrupa

hipersonik füze

balistik füze

orta menzilli füze

abd

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa'nın yeni Rus Oreşnik hipersonik balistik füzesinin verebileceği zararı hesaplamaya çalıştığını, bunun yerine savaşa desteği kesmenin daha iyi olacağını belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Oreşnik füzesinin nükleer olmayan başlıklarla Ukrayna'daki hedefleri vurmasını geride kalan haftanın en önemli uluslararası olayı olarak niteledi.Avrupa'nın başlıkların nükleer olması halinde bu sistemin nasıl bir zarar vereceğine dair tahmin yürüttüğünü kaydeden Medvedev, Avrupalıların kafasında bu füzeleri vurmanın mümkün olup olmadığı ve füzelerin Eski Kıta'nın başkentlerine ne kadar hızlı ulaşabileceği ile ilgili sorular olduğunu söyledi.Medvedev, bu soruların yanıtlarını da vererek "Zarar kabul edilemez olur, modern araçlarla bunları vurmak imkansız ve sadece dakikalar söz konusu. Bomba sığınakları yardımcı olmaz, dolayısıyla sadece iyi niyetli Rusya'nın atışlar hakkında önceden uyarıda bulunmasını umabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Medvedev, bu koşullar ışığında Avrupa'nın savaşa verdiği desteği çekmesinin daha iyi olacağının altını çizdi.Putin duyurduRusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.Tüm hedefleri vurduRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.

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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, oreşnik , avrupa, hipersonik füze, balistik füze, orta menzilli füze, abd, nato