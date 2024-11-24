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Medvedev'den Avrupa'ya 'Oreşnik' uyarısı: 'Savaşı desteklemeye son verseniz daha iyi olur'
Medvedev'den Avrupa'ya 'Oreşnik' uyarısı: 'Savaşı desteklemeye son verseniz daha iyi olur'
Sputnik Türkiye
Avrupalıların kafasında Oreşnik füzesinin imkan ve kabiliyetleriyle ilgili soru işaretleri olduğunu kaydeden Medvedev, bu hipersonik balistik füzenin... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T14:59+0300
2024-11-24T14:59+0300
dünya
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dmitriy medvedev
oreşnik
avrupa
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balistik füze
orta menzilli füze
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa'nın yeni Rus Oreşnik hipersonik balistik füzesinin verebileceği zararı hesaplamaya çalıştığını, bunun yerine savaşa desteği kesmenin daha iyi olacağını belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Oreşnik füzesinin nükleer olmayan başlıklarla Ukrayna'daki hedefleri vurmasını geride kalan haftanın en önemli uluslararası olayı olarak niteledi.Avrupa'nın başlıkların nükleer olması halinde bu sistemin nasıl bir zarar vereceğine dair tahmin yürüttüğünü kaydeden Medvedev, Avrupalıların kafasında bu füzeleri vurmanın mümkün olup olmadığı ve füzelerin Eski Kıta'nın başkentlerine ne kadar hızlı ulaşabileceği ile ilgili sorular olduğunu söyledi.Medvedev, bu soruların yanıtlarını da vererek "Zarar kabul edilemez olur, modern araçlarla bunları vurmak imkansız ve sadece dakikalar söz konusu. Bomba sığınakları yardımcı olmaz, dolayısıyla sadece iyi niyetli Rusya'nın atışlar hakkında önceden uyarıda bulunmasını umabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Medvedev, bu koşullar ışığında Avrupa'nın savaşa verdiği desteği çekmesinin daha iyi olacağının altını çizdi.Putin duyurduRusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.Tüm hedefleri vurduRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, oreşnik , avrupa, hipersonik füze, balistik füze, orta menzilli füze, abd, nato
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, oreşnik , avrupa, hipersonik füze, balistik füze, orta menzilli füze, abd, nato

Medvedev'den Avrupa'ya 'Oreşnik' uyarısı: 'Savaşı desteklemeye son verseniz daha iyi olur'

14:59 24.11.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Avrupalıların kafasında Oreşnik füzesinin imkan ve kabiliyetleriyle ilgili soru işaretleri olduğunu kaydeden Medvedev, bu hipersonik balistik füzenin özelliklerine dikkat çekerek savaşa desteği son vermenin daha iyi olacağı tavsiyesinde bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa'nın yeni Rus Oreşnik hipersonik balistik füzesinin verebileceği zararı hesaplamaya çalıştığını, bunun yerine savaşa desteği kesmenin daha iyi olacağını belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Oreşnik füzesinin nükleer olmayan başlıklarla Ukrayna'daki hedefleri vurmasını geride kalan haftanın en önemli uluslararası olayı olarak niteledi.

Avrupa'nın başlıkların nükleer olması halinde bu sistemin nasıl bir zarar vereceğine dair tahmin yürüttüğünü kaydeden Medvedev, Avrupalıların kafasında bu füzeleri vurmanın mümkün olup olmadığı ve füzelerin Eski Kıta'nın başkentlerine ne kadar hızlı ulaşabileceği ile ilgili sorular olduğunu söyledi.

Medvedev, bu soruların yanıtlarını da vererek "Zarar kabul edilemez olur, modern araçlarla bunları vurmak imkansız ve sadece dakikalar söz konusu. Bomba sığınakları yardımcı olmaz, dolayısıyla sadece iyi niyetli Rusya'nın atışlar hakkında önceden uyarıda bulunmasını umabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Medvedev, bu koşullar ışığında Avrupa'nın savaşa verdiği desteği çekmesinin daha iyi olacağının altını çizdi.

Putin duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Putin, “NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerine karşılık olarak Oreşnik füze sisteminin muharebe testleri tarafımızdan gerçekleştiriliyor” dediği konuşmasında, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeleri daha fazla konuşlandırması konusuna ABD ve uydularının eylemlerine bağlı olarak karar verileceğini belirtmişti.

Tüm hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri harekat kapsamında ilk kez kullanılan Oreşnik füzesinin hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla düzenlenen saldırılara misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, 21 Kasım 2024 tarihinde, Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna savunma sanayi tesisine yönelik kombine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, nükleer olmayan hipersonik başlık taşıyan Oreşnik orta menzilli balistik füze ilk kez savaş koşullarında başarıyla kullanıldı. Tüm savaş başlıkları hedefe ulaştı” ifadesine yer verilmişti.
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