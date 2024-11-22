https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakan-ersoydan-formula-1-aciklamasi-istanbulumuza-kazandirmak-istiyoruz-1090724961.html
Bakan Ersoy'dan Formula 1 açıklaması: 'İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz'
Bakan Ersoy'dan Formula 1 açıklaması: 'İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy İstanbul Park ihalesini alan firmanın... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T23:25+0300
2024-11-22T23:25+0300
2024-11-22T23:25+0300
türkiye
formula 1
formula 1 dünya şampiyonası
mehmet nuri ersoy
yarış
otomobil yarışçısı
yarışma
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul park
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul Park'a geri getirilmesi için çalıştıklarını açıkladı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. İstanbul Park ihalesi hakkında konuşan Bakan Ersoy ''Eğer konu teminatsa 4 milyar lira değil. Orada yanlışlar vardır. Yaklaşık maliyeti teminatın 270 milyon liradır. İkincisi eski firma ile devam edilseydi şu an kira geliri 730 bin lira olacaktı. Ancak şimdi 300 bin dolar seviyesinde kira bedeli kazandırdık. Firma kiralarını zamanında ödemeye devam ediyor. Bize iki firma ihalede başvuru yaptı. Ancak bir firmanın belgeleri tam olmadığı için çekildi. Şimdi diğer firma ile yola devam ediyoruz. İhalenin ana konusu yatırım şartıydı. Esas konu Formula 1'i İstanbul'a geri getirmekti. Formula 1 geri gelsin isteriz değil mi? Dünyadaki birçok şehir almak için İstanbul ile yarışıyor. Bizim Formula 1 kurumu ile görüşmelerimiz firma ile devam ediyor. İnşallah Formula 1'i İstanbul'umuza geri kazandırmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211015/istanbul-park-2022-takviminde-yer-almadi-1049866040.html
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formula 1 istanbul'a gelecek mi?, formula 1 ne zaman
formula 1 istanbul'a gelecek mi?, formula 1 ne zaman
Bakan Ersoy'dan Formula 1 açıklaması: 'İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy İstanbul Park ihalesini alan firmanın sözleşmesinde yatırım şartı olduğunu ve Formula 1 için talip olduklarını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul Park'a geri getirilmesi için çalıştıklarını açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. İstanbul Park ihalesi hakkında konuşan Bakan Ersoy ''Eğer konu teminatsa 4 milyar lira değil. Orada yanlışlar vardır. Yaklaşık maliyeti teminatın 270 milyon liradır. İkincisi eski firma ile devam edilseydi şu an kira geliri 730 bin lira olacaktı. Ancak şimdi 300 bin dolar seviyesinde kira bedeli kazandırdık. Firma kiralarını zamanında ödemeye devam ediyor. Bize iki firma ihalede başvuru yaptı. Ancak bir firmanın belgeleri tam olmadığı için çekildi. Şimdi diğer firma ile yola devam ediyoruz. İhalenin ana konusu yatırım şartıydı. Esas konu Formula 1'i İstanbul'a geri getirmekti. Formula 1 geri gelsin isteriz değil mi? Dünyadaki birçok şehir almak için İstanbul ile yarışıyor. Bizim Formula 1 kurumu ile görüşmelerimiz firma ile devam ediyor. İnşallah Formula 1'i İstanbul'umuza geri kazandırmak istiyoruz'' açıklamasında bulundu.