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Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu
Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu
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Düzce'nin bin 500 rakımlı Sinekli yaylasında geceden bu yana ara ara yağan kar yağışı yolları kapatırken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye geçti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Düzce’nin Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı bin 500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibarıyla kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti. Albayrak, araçların karın altında kaybolduğunu vurgulayarak "Kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı, çünkü kar seviyesi hızla artıyor" diyerek halkı uyardı.Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandıTürkiye genelinde hafta sonu itibariyle özellikle İç Anadolu kentlerinde kar yağışı devam ediyor. Yetkililer, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olduğu konusunda uyardı. Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Adana'nın Feke ilçesinde, karda mahsur kalan minibüsteki 12 maden işçisi kurtarıldı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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kar, kar yağışı, düzce, yoğun kar yağışı

Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu

15:25 24.11.2024 (güncellendi: 15:26 24.11.2024)
© İHADüzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araç kar altında kayboldu
Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araç kar altında kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA
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Düzce'nin bin 500 rakımlı Sinekli yaylasında geceden bu yana ara ara yağan kar yağışı yolları kapatırken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye geçti.
Düzce’nin Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı bin 500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibarıyla kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti. Albayrak, araçların karın altında kaybolduğunu vurgulayarak "Kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı, çünkü kar seviyesi hızla artıyor" diyerek halkı uyardı.

Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle özellikle İç Anadolu kentlerinde kar yağışı devam ediyor. Yetkililer, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olduğu konusunda uyardı. Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Adana'nın Feke ilçesinde, karda mahsur kalan minibüsteki 12 maden işçisi kurtarıldı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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