https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/duzcenin-yaylalarinda-kar-1-metreyi-gecti-arac-kar-altinda-kayboldu-1090761549.html

Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu

Düzce'nin yaylalarında kar 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kayboldu

Sputnik Türkiye

Düzce'nin bin 500 rakımlı Sinekli yaylasında geceden bu yana ara ara yağan kar yağışı yolları kapatırken, kar kalınlığı yer yer 1 metreye geçti. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T15:25+0300

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kar

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düzce

yoğun kar yağışı

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Düzce’nin Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı bin 500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibarıyla kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti. Albayrak, araçların karın altında kaybolduğunu vurgulayarak "Kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı, çünkü kar seviyesi hızla artıyor" diyerek halkı uyardı.Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandıTürkiye genelinde hafta sonu itibariyle özellikle İç Anadolu kentlerinde kar yağışı devam ediyor. Yetkililer, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olduğu konusunda uyardı. Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Adana'nın Feke ilçesinde, karda mahsur kalan minibüsteki 12 maden işçisi kurtarıldı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Abant Kavşağı'nda otoyola yönlendiriliyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kastamonu-ankara-karayolu-kar-yagisi-sebebiyle-trafige-kapatildi-1090747899.html

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