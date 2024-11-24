https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-bircok-sefer-iptal-oldu-1090750687.html

Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Birçok sefer iptal oldu

Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Birçok sefer iptal oldu

Sputnik Türkiye

Kuvvetli yağış ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO, bugün yapılması planlanan birçok seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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ido

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Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.İDO’dan yapılan açıklamada, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği bildirildi.BUDO'da hangi seferler iptal?BUDO tarafından iptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:• 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)• 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)• 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Kuvvetli rüzgar ve yağışın, deniz trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtilirken, yolcuların güncel sefer bilgileri için İDO ve BUDO’nun resmi internet sitelerini takip etmeleri önerildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html

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