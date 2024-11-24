https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-bircok-sefer-iptal-oldu-1090750687.html
Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Birçok sefer iptal oldu
Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Birçok sefer iptal oldu
Sputnik Türkiye
Kuvvetli yağış ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO, bugün yapılması planlanan birçok seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T09:03+0300
2024-11-24T09:03+0300
2024-11-24T09:03+0300
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bursa deniz otobüsleri (budo)
ido
istanbul deniz otobüsleri (ido)
deniz
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toplu ulaşım
ulaşım aracı
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Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.İDO’dan yapılan açıklamada, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği bildirildi.BUDO'da hangi seferler iptal?BUDO tarafından iptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:• 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)• 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)• 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)Kuvvetli rüzgar ve yağışın, deniz trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtilirken, yolcuların güncel sefer bilgileri için İDO ve BUDO’nun resmi internet sitelerini takip etmeleri önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/kuvvetli-yagis-kar-ve-firtina-24-kasim-pazar-gunu-hava-nasil-olacak--1090748595.html
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), deniz, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, iptal, iptal kararı
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), deniz, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, iptal, iptal kararı
Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Birçok sefer iptal oldu
Kuvvetli yağış ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO, bugün yapılması planlanan birçok seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO’dan yapılan açıklamada, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği bildirildi.
BUDO'da hangi seferler iptal?
BUDO tarafından iptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:
• 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
• 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
• 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kuvvetli rüzgar ve yağışın, deniz trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtilirken, yolcuların güncel sefer bilgileri için İDO ve BUDO’nun resmi internet sitelerini takip etmeleri önerildi.