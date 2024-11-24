https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/buyukcekmecede-aile-katliami-5-olu-2-yarali-1090768218.html

Büyükçekmece'de aile katliamı: 5 ölü 2 yaralı

Büyükçekmece'de aile katliamı: 5 ölü 2 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece'de Bahadır Aladağ isimli bir kişi evde anne, babasını öldürdükten sonra Esenyurt'ta eniştesini katletti. Aracıyla Avcılar'a giden şahıs... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T19:35+0300

2024-11-24T19:35+0300

2024-11-24T20:26+0300

türkiye

istanbul

büyükçekmece

avcılar

esenyurt

cinayet

cinayet büro amirliği

seri cinayet

cinayet masası

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088891558_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8081a8877d1410da5b9df83b7bb5ba08.jpg

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde 4 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Bahadır Aladağ canına kıydı.İstanbul'da Bahadır Aladağ isimli bir kişi anne, babası, eniştesi ve berber arkadaşını öldürüp kardeşi ve bir kişiyi ise yaraladı. Olay sonrası Esenyurt'ta kendi aracında canına kıyarak yaşamına son verdi. Şahsın çok sayıda uyuşturucu kaydı olduğu belirlenirken olay hakkında polis soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/okul-servisinde-cinayet-sevgilisini-silahla-vurarak-oldurdu-1090517144.html

türkiye

istanbul

büyükçekmece

avcılar

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, büyükçekmece, avcılar, esenyurt, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, polis