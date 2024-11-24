https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/buyukcekmecede-aile-katliami-5-olu-2-yarali-1090768218.html
Büyükçekmece'de aile katliamı: 5 ölü 2 yaralı
Büyükçekmece'de aile katliamı: 5 ölü 2 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de Bahadır Aladağ isimli bir kişi evde anne, babasını öldürdükten sonra Esenyurt'ta eniştesini katletti. Aracıyla Avcılar'a giden şahıs... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T19:35+0300
2024-11-24T19:35+0300
2024-11-24T20:26+0300
türkiye
istanbul
büyükçekmece
avcılar
esenyurt
cinayet
cinayet büro amirliği
seri cinayet
cinayet masası
polis
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İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde 4 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Bahadır Aladağ canına kıydı.İstanbul'da Bahadır Aladağ isimli bir kişi anne, babası, eniştesi ve berber arkadaşını öldürüp kardeşi ve bir kişiyi ise yaraladı. Olay sonrası Esenyurt'ta kendi aracında canına kıyarak yaşamına son verdi. Şahsın çok sayıda uyuşturucu kaydı olduğu belirlenirken olay hakkında polis soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/okul-servisinde-cinayet-sevgilisini-silahla-vurarak-oldurdu-1090517144.html
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istanbul, büyükçekmece, avcılar, esenyurt, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, polis
istanbul, büyükçekmece, avcılar, esenyurt, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, polis
Büyükçekmece'de aile katliamı: 5 ölü 2 yaralı
19:35 24.11.2024 (güncellendi: 20:26 24.11.2024)
İstanbul Büyükçekmece'de Bahadır Aladağ isimli bir kişi evde anne, babasını öldürdükten sonra Esenyurt'ta eniştesini katletti. Aracıyla Avcılar'a giden şahıs burada da berber arkadaşını öldürdü. Olay sonrasında Bahadır Aladağ otomobilinde kendi canına kıydı.
İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde 4 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Bahadır Aladağ canına kıydı.
İstanbul'da Bahadır Aladağ isimli bir kişi anne, babası, eniştesi ve berber arkadaşını öldürüp kardeşi ve bir kişiyi ise yaraladı. Olay sonrası Esenyurt'ta kendi aracında canına kıyarak yaşamına son verdi. Şahsın çok sayıda uyuşturucu kaydı olduğu belirlenirken olay hakkında polis soruşturma başlattı.