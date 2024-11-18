https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/okul-servisinde-cinayet-sevgilisini-silahla-vurarak-oldurdu-1090517144.html

Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T14:35+0300

2024-11-18T14:35+0300

2024-11-18T14:35+0300

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okul servisi

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İstanbul'da servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı.Okul servisinde sevgilisini öldürdüServis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Katil ağır yaralıKadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, istanbul, okul servisi