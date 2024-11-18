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Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü
Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T14:35+0300
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türkiye
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kadın cinayeti
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İstanbul'da servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı.Okul servisinde sevgilisini öldürdüServis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Katil ağır yaralıKadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, istanbul, okul servisi
cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, istanbul, okul servisi

Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü

14:35 18.11.2024
© İHA / HALİT ARSLAN-AW331249Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü
Okul servisinde cinayet: Sevgilisini silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / HALİT ARSLAN-AW331249
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Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Okul servisinde sevgilisini öldürdü

Servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil ağır yaralı

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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