https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/balikesirde-bir-adam-yasli-kadini-rehin-aldi-poh-eve-camdan-operasyon-duzenledi-1090749285.html
Balıkesir'de bir adam yaşlı kadını rehin aldı: PÖH eve camdan operasyon düzenledi
Balıkesir'de bir adam yaşlı kadını rehin aldı: PÖH eve camdan operasyon düzenledi
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Balıkesir’de bir kadını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak kurtarılan kadın... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T07:21+0300
2024-11-24T07:21+0300
2024-11-24T07:21+0300
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polis müdahalesi
polis baskını
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balıkesir
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balıkesir valiliği
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Balıkesir'de bir evde orta yaşlı bir kadını rehin alan Z.T. isimli şüpheli, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Özel harekat ekiplerinin operasyon düzenlediği olayda şüpheli etkisiz hale getirilirken, kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Daha önce tanıdığı kadının evine giden Z.T., kadını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timi sevk edildi. Evin kapısını açmayan şüpheli ile ekipler arasında uzun süren bir görüşme gerçekleşti. Ancak çabaların sonuç vermemesi üzerine özel harekat ekipleri hem balkondan hem de kapıdan eve girerek operasyon düzenledi. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, rehine kadın yaralı olarak kurtarıldı.Olay hakkında valilikten açıklama geldi Balıkesir Valiliği, olayla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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polis özel harekât (pöh), polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
polis özel harekât (pöh), polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
Balıkesir'de bir adam yaşlı kadını rehin aldı: PÖH eve camdan operasyon düzenledi
Balıkesir’de bir kadını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Balıkesir'de bir evde orta yaşlı bir kadını rehin alan Z.T. isimli şüpheli, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Özel harekat ekiplerinin operasyon düzenlediği olayda şüpheli etkisiz hale getirilirken, kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Daha önce tanıdığı kadının evine giden Z.T., kadını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timi sevk edildi. Evin kapısını açmayan şüpheli ile ekipler arasında uzun süren bir görüşme gerçekleşti. Ancak çabaların sonuç vermemesi üzerine özel harekat ekipleri hem balkondan hem de kapıdan eve girerek operasyon düzenledi. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, rehine kadın yaralı olarak kurtarıldı.
Olay hakkında valilikten açıklama geldi
Balıkesir Valiliği, olayla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadını bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren şüpheli, rehineye bıçakla saldırdığı sırada güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Kadın hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.