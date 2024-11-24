https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/balikesirde-bir-adam-yasli-kadini-rehin-aldi-poh-eve-camdan-operasyon-duzenledi-1090749285.html

Balıkesir'de bir adam yaşlı kadını rehin aldı: PÖH eve camdan operasyon düzenledi

Balıkesir'de bir adam yaşlı kadını rehin aldı: PÖH eve camdan operasyon düzenledi

Sputnik Türkiye

Balıkesir’de bir kadını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak kurtarılan kadın... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T07:21+0300

2024-11-24T07:21+0300

2024-11-24T07:21+0300

türkiye

polis özel harekât (pöh)

polis

polis müdahalesi

polis baskını

polis merkezi

balıkesir

balıkesir büyükşehir belediyesi

balıkesir valiliği

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Balıkesir'de bir evde orta yaşlı bir kadını rehin alan Z.T. isimli şüpheli, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Özel harekat ekiplerinin operasyon düzenlediği olayda şüpheli etkisiz hale getirilirken, kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Daha önce tanıdığı kadının evine giden Z.T., kadını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timi sevk edildi. Evin kapısını açmayan şüpheli ile ekipler arasında uzun süren bir görüşme gerçekleşti. Ancak çabaların sonuç vermemesi üzerine özel harekat ekipleri hem balkondan hem de kapıdan eve girerek operasyon düzenledi. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, rehine kadın yaralı olarak kurtarıldı.Olay hakkında valilikten açıklama geldi Balıkesir Valiliği, olayla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/karsta-gece-korkutan-deprem--1090748332.html

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Sputnik Türkiye

polis özel harekât (pöh), polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği